果蔬脆片並非“健康食品”

中評社北京9月29日電／蔬菜水果的營養與保健價值早已深入人心。看到蔬果兩字，好像無形中就給人一種綠色、健康之感。目前市面上的蔬果製品也越來越多，果幹、果脯、果汁……。蔬果脆，讓很多人耳目一新，而且還有多種蔬果、色彩繽紛，咬一口嘎嘣嘣響，又酥又脆、格外帶感。很多朋友邊吃邊想：反正蔬果脆嘛，作為蔬果的親戚，營養肯定不孬啊。很多人以為這類產品就是濃縮的果蔬，它們和普通水果、蔬菜之間的區別僅僅是水分的多少，而營養成分上的差別並不大。但實際上，生活中大部分果蔬脆片食品不但營養成分比普通果蔬差很多，而且還含有一些不健康的成分。



蔬果脆產品在多樣化方面做得不錯，原料種類波及範圍很廣，例如常見的南瓜、秋葵、心裡美蘿蔔、香菇、胡蘿蔔、青蘿蔔、紫薯、香蕉、蘋果、大棗、黃桃、青豆等都可以被做成各種“脆幹”。乍一看，原料確實都挺好的。



食材多樣、顔色繽紛的蔬果脆看起來確實很有食欲，吃一口又香甜又酥脆，比單純的蔬菜水果更好吃。蔬果脆咋做到“脆脆”的？



看一下市售大多數蔬果脆的配料表或許可以豁然開朗。匯總了市售多款蔬果脆的配料表，絕大多數蔬果脆的配料表可以用這個格式來概括：植物油＋蔬菜、水果或薯類原料＋糖（麥芽糖漿、麥芽糊精）＋鹽。



跟想象的完全不一樣，蔬果脆的配料並不“單純”，裡面加入了三種非常俘獲味蕾的成分：油、糖、鹽。經常做飯的朋友都知道，一般的食材有了油、有了糖、加點鹽，口味自然變得非常好吃。而且，蔬果脆中植物油大都排在配料表的第一位，總體來說使用量是非常大的，一般產品的脂肪含量在27～40%左右（看營養成分表），跟我們吃的薯片可有一比，這也就是蔬果脆為啥“香且脆”的秘訣所在。



水果本身就有糖，一般水果的含糖量在10～13%左右，所以水果天生就酸甜可口不用擔心。然而蔬菜幾乎沒有糖，所以市售很多蔬果脆中還會添加包括麥芽糖漿、麥芽糊精在內的很多精製糖，讓本來以“無糖”為優勢的蔬菜大打折扣分。

