美國前模特兒及女商人坦承與約翰遜有性關係

中評社香港9月29日電／內外交困的英國執政保守黨在曼徹斯特舉行的周年會議周日揭幕，有記者周六見到首相約翰遜和他的女友西蒙茲携手現身，狀甚恩愛。不過，約翰遜與美國前模特兒及女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri）的關係近日成為傳媒炒作話題，更招致警方介入調查。《星期日泰晤士報》更爆出新消息，指阿爾庫里曾經對四名密友說，她曾經與約翰遜上床。



《星期日泰晤士報》報道，該報記者獲告知，阿爾庫里向該4名好友傾訴時，坦承當約翰遜擔任倫敦市長時，兩人發生超友誼關係。



星島日報網援引報道，現時在《紐約時報》任職財經編輯的恩里奇（David Enrich）透露，他替另一家報社効力時，也從阿爾庫里的兩名朋友口中，知悉兩人有性關係。恩里奇透露的消息，與其他曾經與阿爾庫里交談過的人士所說的，不謀而合。



《星期日泰晤士報》引述恩里奇說，他曾經為《華爾街日報》採訪及寫過一篇有關阿爾庫里生意夥伴的文章，在2013年2月發表。當時他訪問過阿爾庫里及她在商業圈子內認識她的數個人，包括她在倫敦攻讀工商管課程時的舊同學。恩里奇稱，其中兩人透露，阿爾庫里告訴她們，她曾經與約翰遜上床。恩里奇也保留他訪問阿爾庫里的筆記。阿爾庫里告訴他，指約翰遜曾經警告她不要向新聞界亂講說話。



該報又引述其他消息人士，詳細講述兩人的曖昧關係，指約翰遜擔任倫敦市長期間，常在下午時分前往阿爾庫里的住所。記者一再追問約翰遜是否與阿爾庫里有親密關係，他都迴避，不正面回應，但他強調自己沒有做過不正當的事。外界質疑他曾經為阿爾庫里經營的公司提供好處，涉及利益衝突。



《星期日泰晤士報》聲稱掌握證據，證明在2013和2014年，阿爾庫里經營的公司先後收到約翰遜創立的 London & Partners 兩筆分別是10000英鎊（逾97000港元）和1000英鎊（逾9000港元）款項。約翰遜又出席過多項阿爾庫里推廣生意的活動。倫敦警方早前決定作出前所未有的行動，介入調查，以確定是否有公職人員涉及行為失當。