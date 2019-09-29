食物過敏惹人煩　學會自測很重要

中評社北京9月29日電／世界上有很多美味，但偏偏有一部分人對特定食物過敏，使他們無法享受食物帶來的快樂。食物過敏症，即食物變態反應，實際是指某些人在吃了某種食物之後，引起身體某一組織、某一器官甚至全身的強烈反應，以致出現各種各樣的功能障礙或組織損傷。它是免疫系統對某一特定食物產生的一種不正常的免疫反應，免疫系統會對此種食物產生一種特異型免疫球蛋白，當此種特異型免疫球蛋白與食物結合時，會釋放出許多化學物質，造成的過敏症狀，嚴重者甚至可能引起過敏性休克。食物過敏反應可以發生在任何食物上，某些嚴重食物過敏的人，甚至可能因為吃1／2顆花生或牛奶灑在皮膚上就會造成過敏的反應。



一般來講，患有食物過敏症的病人，進食某種食物後，體內會產生一種叫做IgE的反應素，過量的IgE能和一種含多種過敏遞質的肥大細胞結合。再次進食這種食物時，食物蛋白就會和附著在肥大細胞上的IgE發生反應，刺激肥大細胞釋放出組織胺等物質，使血管擴張，平滑肌收縮，分泌物、溢出物增多，從而出現上述症狀。



特別對於嬰幼兒來講，由於胃腸功能還不夠完善，某些食物中的蛋白未經充分消化就直接進入了體內，所以更容易發生食物過敏。日常生活中應盡量避免：



容易引起食物過敏的食物以豆科果實為首位，其次象牛奶、雞蛋、魚、蝦、蘋果、桃子等食品也容易引起過敏。病人可以根據食品的過敏性找出對自己過敏的食物，採取針對性避食，以避免食物過敏的發生。



常見易導致過敏的食物有：



1. 奶製品、蛋類等高蛋白類食物；



2. 三文魚、鱈魚，金槍魚、螃蟹、蛤蜊、基圍蝦等海鮮；



3. 開心果、腰果、榛子、杏仁、核桃等堅果；