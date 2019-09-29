腸鳴音過強、過弱或消失都應引起注意

中評社北京9月29日電／很多人在形容肚子餓時總會說“餓的肚子咕咕叫”，但有些時候，明明並不餓，但肚子依然會咕咕叫，讓人心神不定。這種聲音是如何發出來的呢？置之不理對身體有沒有影響？



腸鳴（borborygmus），是症狀和體征，並非一種疾病。腸蠕動時，腸管內氣體和液體隨之流動，產生一種斷續的咕嚕聲或氣過水聲，稱為腸鳴音。腸鳴音是指腹中胃腸蠕動漉漉作響的體征。在正常情況下，腸鳴聲低弱而和緩，一般難以聞及。當腸道功能異常或阻塞不通時，則腸鳴音高亢而頻急。臨床根據作響的部位及聲音來判斷病變部位和病變性質。



腸鳴音過強、過弱或消失，都是不正常的現象，都需要進一步檢查以確定病因。



腸鳴音增強



腸蠕動增強時，腸鳴音達每分鐘10次以上，但音調不特別高亢，稱腸鳴音活躍，見於急性胃腸炎、服瀉藥後或胃腸道大出血時；如次數多且腸鳴音響亮、高亢，甚至呈金屬音，稱腸鳴音亢進，見於機械性腸梗阻。此類患者腸腔擴大，積氣增多，腸壁被脹大變薄，且極度緊張，與亢進的腸鳴音可產生共鳴，因而在腹部可聽到高亢的金屬性音調。如腸梗阻持續存在，腸壁肌肉勞損，腸壁蠕動減弱時，腸鳴音亦減弱。



腸鳴音減弱



腸鳴音明顯少於正常，或數分鐘才聽到1次，稱腸鳴音減弱，見於老年性便秘、腹膜炎、電解質紊亂（低血鉀）、胃腸動力低下等。



腸鳴音消失

