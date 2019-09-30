全港各區工商聯第十八屆會董局就職典禮舉行

千人手持國旗、高歌祝福祖國（圖片來自全港各區工商聯） 中評社香港9月30日電（記者 張心怡）9月28日，全港各區工商聯在會展中心舉辦“第十八屆會董局就職典禮”暨“女企業家聯合會及青年企業家聯合會第一屆就職典禮”。盧錦欽連任新一屆會董局會長。中聯辦副主任譚鐵牛、福建省委常委兼統戰部部長邢善萍、外交部駐港公署副特派員楊義瑞、深圳市委常委兼統戰部部長林潔、香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里等蒞臨主禮。



“未來我將履行好各項職責，為會務的發展繼續貢獻心力。”盧錦欽對連任第十八屆會董局會長深感榮幸。他在致辭中表示，全港各區工商聯將一如既往秉持愛國愛港的宗旨，擁護“一國兩制”行穩致遠，支持特區政府依法施政，積極為工商界及會員搭建橋梁，並創造更多平台讓青年企業家尋找發展機遇。



盧錦欽對全港各區工商聯女企業家聯合會及青年企業家聯合會兩個直屬會的成立表示熱烈祝賀，他希望更多的女性企業家以及青年企業家走入內地，融入大灣區，推動香港與內地的經貿合作再上新台階。



“70年風雲際會，中國從一個積貧積弱的國家，一躍成為當今世界第二大經濟體，綜合國力的歷史性跨越倍受世人矚目。”在新中國成立70周年之際，盧錦欽亦衷心祝福祖國繁榮昌盛、更加富強。



新任全港各區工商聯執行委員會主席楊凱山在發言中提到，當前環球政經局勢及社會爭議令香港經濟環境面臨嚴峻挑戰，全港各區工商聯必須上下一心，緊密團結會員及工商界，高舉愛國愛港旗幟，堅定擁護“一國兩制”方針，支持香港特區政府依法施政，為香港的繁榮穩定及民生改善貢獻力量。