英國首相約翰遜或於下周被迫下台

中評社香港9月29日電／英國首相約翰遜上台至今已兩個多月，但脫歐進程仍然陷入僵局，而且比前首相文翠珊執政時期更加混亂。



據星島日報網報道，國會下議院內的反對黨派議員可能會在未來一周內提出不信任動議，迫約翰遜下台，之後會成立一個由工黨黨魁郝爾彬領導的臨時政府，阻止“硬脫歐”及向歐盟爭取再次延長脫歐期限。在野工黨脫歐事務發言人施紀賢指約翰遜正密謀製造恐慌，令人擔心英國會爆發騷亂及可能導致有人死亡，讓他有藉口引用緊急法例，阻止延長脫歐期限。



另一反對黨蘇格蘭民族黨的高級成員霍西周六接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，在未來一周內，眾議院反對黨派議員真的有機會向約翰遜提出不信任動議。如果約翰遜未能過關，可能會由郝爾彬上台，領導一個臨時政府管治國家一段短時間，直至舉行大選為止。



不過，郝爾彬領導工黨的表現也備受批評。他在脫歐問題上的立場搖擺不定，引起工黨內一些成員感到不滿，令他成為歷來最不受歡迎的反對黨領袖，連累工黨的支持率也處於低水平，很難在國會內拉攏其他反對黨派合作及控制大多數議席。



霍西則指出，讓郝爾彬入主唐寧街十號首相府，可能是避免英國在十月三十一日“硬脫歐”的唯一方法。



如果想透過不信任動議把約翰遜趕下台，該項動議必須在下議院內得到所有反對黨派支持，才有可以湊到足夠票數通過。



霍西說：“我們必須這樣做，因為國會數周前已表決通過議案，要求把十月三十一日的脫歐期限延長，但現在無人信任首相（約翰遜）會遵守法例。”



約翰遜近日連珠炮發公開抨擊主張留歐的人“投降”及“出賣”選民。各反對黨派及執政保守黨內的高級成員都指責他煽動暴力。《衛報》周六引述工黨脫歐事務發言人施紀賢說，約翰遜正考慮製造可能爆發騷亂及會導致有人死亡的恐慌，讓他有藉口引用二Ｏ一四年制訂的《國內緊急法》，在國家進入緊急狀態時行使特別權力，然後按照他的計劃領導英國脫離歐盟。



施紀賢稱，在約翰遜領導下，首相府的策略十分明顯，就是製造緊張氣氛，但他警告稱，如果約翰遜真的引用《國內緊急法》，勢必會遭受法律挑戰，而且會在法庭內受挫敗。