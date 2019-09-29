31光年外，巨型世界直接從氣體中產生？

紅矮星GJ3512和其新近識別出的氣態巨行星GJ 5312b，它們與太陽系和其他鄰近的紅矮星系統的軌道比較。（來源：科技日報） 中評社北京9月29日電／天文學家發現在31光年外，一顆巨大的系外行星圍繞一顆小型紅矮星運動，而目前人類已知的模型，尚無法解釋這一星系系統的性質。這一發現出乎意料，令天文學家們興奮不已。相關報告發表在最新一期美國《科學》雜誌上。



新發現的系外行星GJ 5312b，是一個氣態巨行星，質量相當於我們太陽系“行星老大”木星的一半，而它圍繞的這顆紅矮星的質量只有太陽質量的12%。研究人員指出，有著木星質量的氣態巨星在紅矮星系統中相當罕見。目前被廣泛接受的行星形成理論，是核心吸積模型，但這一模型卻完全無法解釋新發現行星系統的性質。



西班牙加泰羅尼亞空間研究所的科學家表示，新確認的這顆行星並非按通常的漸進方式形成，即在氣體積聚之前，形成合併粒子的固體核——離奇的是，該行星似乎是直接從氣體中產生的，這令科學家們非常震驚。



美國耶魯大學天文學家格雷格·勞克林並未參與該研究，但他在評論文章中指出，在我們自身之外的星系中已經確認了4000多種所謂的系外行星。一個新的系外行星一般而言是不會再值得特別注意了，但是像GJ 5312b這樣“挑戰了當前行星形成理論的事物，可以讓所有天文學家都動起來。”



研究成員之一、德國馬克斯·普朗克天文研究所科學家指出，這一“新世界”身份非凡，且“促使我們重新審查模型”。加泰羅尼亞空間研究所負責人則在一份聲明中稱，這顆氣態巨行星能被發現，是他們的幸運。



截至目前，科學家尚不清楚該巨行星究竟是如何在輕質恒星周圍形成的。



（來源：科技日報）

