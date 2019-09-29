南寧父帶幼女喝喜酒醉倒　翌日酒醒知女兒失蹤

中評社香港9月29日電／廣西南寧新江派出所上周四（26日）凌晨接報稱，有熱心市民在公路上發現一名小女孩摔倒在路邊的草叢裡，接報後，警員趕忙將小女孩帶回派出所並通過朋友圈幫助她找到家人。



星島日報網報道，當日（26日）凌晨3時許，警員趕到現場時發現，小女孩衣著單薄，此時身體還在顫抖，並哇哇大哭。警員多次詢問，女孩仍無法說清自己的家庭住址、父母親姓名及聯繫方式，報警人對此也不了解。警員懷疑小女孩是周邊的村民，隨即聯繫了當地村委尋求幫助。



隨後，警員先將小女孩送到新江衛生院檢查，確認無礙後暫時帶回派出所安置。沒想到剛到值班室，小女孩就害怕地哭起來，值班警員於是紛紛化身“褓姆”，有的去食堂準備食物，有的拿被子舖床，有的拿毛巾洗臉，有的拿玩具來陪小孩一起玩。警員隨即用手機為小女孩拍了一張照片並發到微信朋友圈，希望能將消息擴散出去。



同日上午7時許，一名男子匆忙跑到派出所，經核實，正是小女孩的父親。該名男子姓黃，前一日，他帶女兒從十幾公里外的小村來到喝喜酒，結果喝醉倒在一個偏僻的角落睡著了。小女孩因害怕四處遊走，最後迷路了，幸好被好心人發現。黃男酒醒後發現女兒不見了，頓時慌了神，一看朋友圈，才知道孩子已經被救助至派出所。最後，警員對男子進行了嚴厲批評教育後，將小女孩交給了他。

