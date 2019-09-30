國際形勢嚴峻 如何穩外貿？鐘山答記者問

商務部部長鐘山回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月30日電（記者 張爽）慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦以“推動更高水平開放，促進商務高質量發展”為主題的記者會，商務部部長鐘山表示，穩外貿是我國“六穩”的重要內容。商務部按照黨中央、國務院的部署，採取了多種措施，全力以赴穩外貿，推進外貿高質量發展，取得了積極成效。



鳳凰衛視記者:關於外貿的問題。我們知道近期國際形勢比較複雜嚴峻的，也給外貿工作造成了不少的壓力和挑戰。想問一下今年以來，商務部採取了哪些措施穩外貿？今後還會採取哪些措施？謝謝。



鐘山:謝謝你的提問。今年以來，正如您剛才所說的一樣，外貿面臨了前所未有的挑戰，這個挑戰既有外部的，也有內部的。穩外貿是我們國家“六穩”的重要內容。商務部按照黨中央、國務院的部署，採取了多種措施，全力以赴穩外貿，推進外貿高質量發展，取得了積極成效。一是規模穩定。我們推動出台新的穩外貿措施，不斷優化服務，提高外貿便利化水平。我們出台了許多“實招”，幫助企業排憂解難。中國的企業面臨的困難也較多，特別是受到經貿摩擦的影響，但他們通過加強技術改造、技術創新、提高質量，通過開拓市場，完善國際營銷網絡，競爭力不斷增強。

今年前8個月，進出口20.1萬億元，增長了3.6%。從全球看，中國的出口增速高於全球主要經濟體整體水平。總的來說，外貿穩中有進。



二是質量提升。高技術、高質量、高附加值的產品出口快速增長，比如集成電路、成套設備、醫療器械出口的增長大大高於全國的平均水平，中國的通信設備、新能源汽車在國際市場上也是很受歡迎。外貿新業態快速發展，比如說，跨境電商零售進出口增長了20%，市場採購貿易方式出口增長了11.2%。



三是結構優化。國際市場布局進一步優化，對“一帶一路”沿線國家出口的比重達到了30.1%。商品結構也持續升級，機電產品的出口占比已經達到了57.9%，高新技術產品出口占比達到28.3%，民營企業的活力進一步增強，出口占比已經超過一半，達到51.4%。



下一步，我們將抓好三個方面的工作：一是在政策落實上下功夫，推動穩外貿政策盡快落地、早見成效。二是在優化市場布局上下功夫。我們要以共建“一帶一路”為重點，鼓勵企業開拓新興市場，完善國際營銷網絡。三是在高質量發展上下功夫，我們要強化科技創新、制度創新、模式創新和業態創新，做強一般貿易，提升加工貿易，發展其他貿易。同時，我們還要積極地擴大進口，大力發展服務貿易，培育外貿競爭新優勢。我們將持續做好穩外貿工作，確保完成全年目標任務，為我們國家經濟健康穩定發展作出貢獻。

