高質量文藝節目“燃”放申城國慶檔

中評社北京9月29日電／今年是新中國成立70周年，將舉行盛大慶典活動。申城“十一”長假期間，也將迎來好戲連台的“不夜天”，數百場高質量的文藝演出劇目將持續 “燃”放國慶舞台。



從項目看，紅色題材、傳統經典與國際名團大師交相輝映。大型交響舞蹈詩《黃河》、原創音樂劇《春上海1949》重磅亮相；指揮大師西蒙·拉特爾攜倫敦交響樂團再度來華；曾獲格萊美獎提名的華人作曲家周天《禮獻》由上海交響樂團世界首演。



從區域看，最為活躍的“演藝大世界”領跑申城演藝市場，其中的上海大劇院、上海文化廣場等多個劇場網羅“國際頂尖”：鋼琴家瑪塔·阿格里奇再度驚艶亮相；法語音樂劇《搖滾紅與黑》在上汽·上海文化廣場開啟亞洲首演。



而一批全新文化地標——上海音樂學院歌劇院、上海九棵樹未來藝術中心、上海油罐藝術中心等更是遍布各區，群星璀璨，映照申城藝術天空。



國際名團與大師新作齊聚，亞洲演藝中心磁場效應顯現



上海文廣演藝集團的統計顯示，國慶期間，集團所屬的12個演出空間將有23個演出項目近百場演出上演。而評價一座城市的文化“大碼頭”魅力指數，最有說服力的莫過於國際名團大師與新作首演的數量。翻看國慶期間的“節目單”，就能看出上海對標亞洲演藝中心的市場爆發力。



上海戲劇學院與英國皇家莎士比亞劇團共同呈現的話劇《威尼斯商人》將於10月4日在中國大戲院進行全球首演，一個月前開票時有戲迷提前30小時排隊購票，演出門票迅速售罄。已成為海外一流音樂劇中國首演首選地的上汽·上海文化廣場，將從10月3日起上演音樂劇《搖滾紅與黑》。這也將是該劇的亞洲首演。這部作品將以上海為起點，正式拉開2019中國巡演序幕。

