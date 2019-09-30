商務部：中非經貿合作實現跨越式發展

來自非洲馬里的記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月30日電（記者 張爽）慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦以“推動更高水平開放，促進商務高質量發展”為主題的記者會，商務部副部長錢克明表示，在中非領導人的親切關懷和中非雙方共同努力下，中非經貿合作確實產生了跨越式的發展，合作格局也向全方位、多層次、寬領域的方向轉變。中國已經連續十年成為非洲第一大貿易夥伴，非洲是中國企業新興的投資目的地，截至2018年年底，中國對非直接投資的存量已經超過了460億美元，在非投資的中國企業超過了3700家。



非洲馬里獨立者報記者：過去70年來，中非之間建立了牢固的貿易關係，請問在這方面您能否介紹一下中非之間取得了哪些主要的成就？在未來又有哪些計劃來進一步鞏固和發展中非經貿關係？謝謝。



錢克明：謝謝你的問題。在中非領導人的親切關懷和中非雙方共同努力下，中非經貿合作確實產生了跨越式的發展，合作格局也向全方位、多層次、寬領域的方向轉變。中國已經連續十年成為非洲第一大貿易夥伴，非洲是中國企業新興的投資目的地，截至2018年年底，中國對非直接投資的存量已經超過了460億美元，在非投資的中國企業超過了3700家。非洲已經成為中國第二大海外的承包工程市場，2018年新簽的合同額達到784億美元。你可能知道，在2018年中非合作論壇北京峰會期間，習近平總書記提出了攜手構建更加緊密的中非命運共同體，宣布未來三年和今後一個時期中非合作的“八大行動”，為新時代中非關係的發展作出了政治引領和戰略謀劃，我們將秉持真實親誠的理念和正確的義利觀，以共建“一帶一路”為統領，以落實“八大行動”為主線，推動中非經貿合作走深、走實。



剛才問到未來有什麼樣的打算，我們有很多打算，就不展開了。我想重點從三個方面進行介紹。



一是支持非洲培育內生的增長能力。從過去對非洲“輸血”向幫助非洲“造血”轉變，我們打算以產業合作為驅動，支持非洲經濟結構的轉型，特別是工業化的發展，同時以基礎設施建設為重點，支持非洲加快互聯互通和一體化進程。大家知道最近非洲自貿協定已經在推進，下一步區域航空計劃和區域基礎設施聯通計劃也將推進。以人力資源開發為支撐，支持非洲將人口紅利轉化為發展動力。中國將對接非洲的戰略，以基礎設施建設為重點，推動非洲一體化進程，貢獻中國的力量。



第二個大的方面就是匯聚各方的資源和力量，我們知道對非合作是一盤大棋，從中國這方面來說，過去主要以中央為主，今後將轉向中央和地方聯動，由以政府為主轉向以政府、企業、金融機構、商協會和民間聯動。此外，我們還想充分調動外部資源，穩步開展對非的三方合作，特別是與發達國家和國際機構共同開展，拓展對非合作渠道，放大合作效益，起到四兩撥千斤的作用。

