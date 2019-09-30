王受文：中國市場對外資非常有吸引力

王受文回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月30日電（記者 張爽）慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦以“推動更高水平開放，促進商務高質量發展”為主題的記者會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在回答記者提問時表示，中國經濟的增速在今年上半年達到了6.3%，後面起重要作用的是國內的消費，貢獻了60%，這就說明中國有巨大的市場，這個巨大的市場對外資是非常有吸引力的。



美國國際市場新聞社記者:我想就進一步對外商投資中國做一個提問。考慮到目前國內消費疲軟，成本上升，競爭激烈，投資回報率下降。美國特朗普政府又多次放言，限制美國企業對華投資，在這種環境下，商務部如何來評判未來這一兩年外商投資中國的意願和趨向？



王受文:謝謝你的提問。確實，近年來中國生產要素的成本在上漲，包括勞動力的成本，包括土地的成本等等，但是中國經濟的增速，今年上半年達到了6.3%，這個增速後面起重要作用的是國內的消費，國內消費貢獻了60%，這就說明中國有巨大的市場，這個巨大的市場對外資是非常有吸引力的。



與此同時，你講到有一些經貿摩擦，有一些限制，但是這個巨大的市場的吸引力是不可低估的。同時，中國政府對吸引外資的政策是非常鮮明的，習近平總書記多次強調，中國利用外資的政策不會變，中國支持保護外商投資企業在中國的合法利益不會變，中國為各國在中國的外商投資企業提供更好服務的方向不會變。所以，這一個穩定的吸引外資的環境也對外資來說非常具有吸引力。



剛剛鐘部長已經講到，中國吸引外資，多年以來名列世界第二，為什麼有這麼好的形勢？一是因為中國支持外資是真心實意的，外資在改革開放40年以來，為中國創造了10%的城鎮就業、20%的國內稅收、40%的進出口貿易，所以中國各地、各級政府支持外資是真心實意的，同時外資企業在中國這40多年以來也獲得了巨大的利益。比如說美國在中國的投資企業，去年的銷售收入達到7000億美元，很多外資企業在中國的銷售額大於在他們本國的銷售額，他們在中國市場上獲得了巨大的利益。他們看中這個市場，因此他們願意到中國來。還有中國政府採取了一系列的措施來支持外商進入中國市場，在這裡我可以給大家舉一些例子，比如說中國在擴大開放方面，放寬外資准入方面採取了可以說是非常顯著的進展。



大家知道，2013年中國發布第一張負面清單，當時是上海自由貿易試驗區，裡面設限的措施有190多條，現在設限的措施，就是限制外資、禁止外資的領域只有37條，我們不僅擴大外資的准入，我們還加大對外資的保護，今年出台了《外商投資法》，對外資企業明確的給予與國內企業同樣待遇，而且我們建立了外商投資的投訴機制，我們也進一步採取措施，擴大外資的便利化、外資促進措施。比如說現在外資到中國來投資，不需要逐案審批，99%的企業到中國來，只要到工商監管部門註冊就可以了，只有不到1%的企業才需要審批。外資企業在中西部地區、在一些優勢行業，我們還制定了吸引外資的優勢行業的指導目錄。另外，我們也加大了吸引外資的一些平台建設。我們在自貿試驗區裡加大了吸引外資的力度，我們在開發區裡加大了吸引外資的力度。所以，這些措施也確保了外商投資企業能夠很順暢的進入中國市場，而且他們在中國市場進行運營，合法利益得到了確切的保護，未來會進一步加大這些法律政策的實施，進一步擴大對外開放，更加優化我們利用外資的環境。所以，我覺得整體上我們利用外資的形勢是樂觀的。

