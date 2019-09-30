楊世光拚連署：一國兩制才能讓台灣找到定位

楊世光到高雄拚連署。（中評社） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）新黨2020參選人楊世光29日在高雄舉行第二場連署見面會，原本規劃30人的場地擠進超過約150名支持者，熱情超乎楊的想像。楊世光表示，台灣人每次一天的選擇，都要再等四年才能重來一次。他呼籲台灣民眾在2020年大選要揚棄政治與意識型態的問題，真正面對亞洲經濟重新洗牌的機會，讓台灣搭上區域經濟合作的列車，而一國兩制才能讓台灣找到定位。



參加楊世光連署見面會的民眾有年輕世代、中生代，甚至還有八、九十歲的資深支持者互相攜扶，繳交連署書，與楊世光面對面、聽取政見與理念。



楊世光表示，高雄的發展出現瓶頸，是定位出現問題；而高雄的問題也是台灣的問題，失去了未來的定位。他認為，每一個人在社會的協作體系中都有定位，我們應該在快速發展的全球趨勢中找到台灣的定位，而一國兩制才能讓台灣找到定位。



楊世光說，以東協為軸心的RCEP將在今年正式成立，這是亞洲經濟與地位重新洗牌的機會、錢潮、專業人才以及機會都來了。然而，台灣陷於政治與意識烈態之爭，自外於亞洲發展的機遇。



問題在於大家四年一次的選擇，楊世光以自己曾經參與2014年台北市議員選舉為例，四年一次，台北市民選出的每一位市議員平均要審議76億台幣的預算，選上市議員，只要一萬兩千票。一張選民票相當於70萬的市政價值。以此來看，四年一次的這張票，豈不更應審慎投下，而不是被操控於一天的情緒與感覺。



楊世光強調，目前中華民族面臨一個歷史的必然性，我們要預備好，進入更大的市場、取得更多的機會，讓明天更不一樣。