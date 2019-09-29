巴基斯坦總理聯大演講，印度“受刺激”

中評社北京9月29日電／“有人想過當印度政府取消克什米爾地區的管制時，那裡有可能發生屠殺慘案嗎？”巴基斯坦總理伊姆蘭·汗27日出席聯大一般性辯論並發表長達45分鐘的演講，批評印度違反聯合國決議，自行取消憲法370條款，終止印控克什米爾地區“特殊地位”，敦促印度取消當前在印控克區施行的宵禁等臨時管制措施。據《印度時報》28日報道，伊姆蘭·汗的講話在印度引發強烈反應。



巴基斯坦《黎明報》28日報道稱，伊姆蘭·汗表示，印度總理莫迪關於巴基斯坦與恐怖主義有關係的說法毫無依據，卻借此在克什米爾地區駐兵90萬，克什米爾居民不會接受印度政府的強壓。他還說，“當一個擁有核武器的國家決定戰鬥到底時，其後果將遠遠超出國界，對世界產生影響”。



印度媒體此前普遍分析認為，莫迪和伊姆蘭·汗同時出席聯大一般性辯論，且莫迪在伊姆蘭·汗之前率先發言，因此預計兩國將在聯合國舞台上進行激烈的外交交鋒。《今日印度》27日稱，由於印度不認為克什米爾是印巴雙邊問題，取消憲法370條款更是屬於“印度內政”，因此莫迪在講話中不會提及克什米爾問題。相反，伊姆蘭·汗則很可能抓住克什米爾問題，並進一步推動該問題“國際化”。



事實證明，莫迪在講話中僅談及印度在氣候變化、可再生能源、減貧等方面所取得的成績和經驗教訓。莫迪還表示，“印度帶給世界的是和平而非戰爭”，呼籲全球合作，打擊恐怖主義，但沒有提到巴基斯坦和克什米爾。《印度斯坦時報》稱，這是印度領導人近10年來第二次在聯大發言時沒有提到巴基斯坦。



據報道，莫迪講話結束後，印度代表團遂集體離場。但隨後印度常駐聯合國代表團就伊姆蘭·汗的講話內容向聯大提請使用答辯權。據《環球時報》記者獲得的書面答辯全文顯示，印度指責伊姆蘭·汗的講話企圖“煽動仇恨情緒”，並圍繞巴基斯坦涉嫌支持恐怖主義等提出了5點質疑，強調印度在克區正施行多元化的寬容政策。