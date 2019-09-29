研究：洗衣機用水量越多　產生微塑料越多

中評社香港9月29日電／美國《環境科學與技術》日前刊登的一項新研究表明，影響纖維這種微塑料從衣物中脫落的關鍵因素是洗衣機洗滌過程中的用水量，而不是其旋轉攪拌作用，因此避免高水量的洗衣模式，有助於減少海洋微塑料污染。



海洋中的微塑料是一種粒徑很小的塑料顆粒，為海洋生態安全帶來風險。洗衣一直被認為是微塑料的主要來源之一，每洗滌一次含有尼龍、聚酯和腈綸等材料的衣服，就會有大量的衣服纖維脫落，從我們的洗衣機中被排出，最終進入海洋。



據新華社報道，英國紐卡斯爾大學與美國寶潔公司的研究人員合作，使用了一種由8個1000毫升洗滌容器組成的台式設備模擬家庭洗衣機洗滌條件，然後用一個數碼彩色成像系統來精確計算聚酯服裝洗滌後纖維的釋放量。



研究人員發現，洗衣機用水量越多，脫落的衣物纖維就越多。雖然洗衣機在精細洗滌模式下旋轉攪拌程度低，大量的水被用來保護衣物不受傷害，但實際上大量的水“扯掉”了面料上更多的纖維。



參與研究的寶潔公司研究人員尼爾·蘭特說，通過減少使用高水量的洗衣模式，人們可以儘自己的一份力量，減少衣服纖維釋放到環境中。



研究人員希望這項研究成果能用以改進未來洗衣機和衣物的設計，如家電行業已開始在一些新型洗衣機中引入超細纖維過濾器，紡織行業也正尋求降低新衣服纖維脫落水平的辦法。