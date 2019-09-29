是否促成蔡賴配　陳菊：這也是我的責任

中評社台北9月29日電／外界關切“蔡賴配”是否成局，“總統府”祕書長陳菊今天面對媒體詢是否會促成“蔡賴配”表示，“我認為這也是我的責任”。



中央社報道，民進黨今天在宜蘭縣議會一樓大廳舉行2020蔡英文“總統”、陳歐珀“立委”宜蘭縣後援會授證大會，由陳菊授證給各後援會，並頒發授證會長及顧問證書。



陳菊接受媒體聯訪時，對於是否會促成“蔡賴配”表示，“蔡賴配”是台灣社會大家普遍期待民進黨團結，因為團結是邁向勝利最重要的基礎，自己作為長期在台灣民主運動超過40多年，“我們都期待台灣要團結，團結最有力量”，希望未來為了台灣整體安全大局，大家都應該拋棄不必要的成見，共同促進合作，“我認為這也是我的責任”。



此外，陳菊說，蔡英文在宜蘭民調很高，謝謝宜蘭鄉親。記者接著詢問，大概領先多少比例？陳菊說，“在宜蘭超過20”，當然民調每天都在變化，但蔡英文專業、理性的形象會得到更多宜蘭鄉親支持。



對於蔡英文是否與前“行政院長”賴清德見過面，陳菊說，“我不認為這個問題是一個問題”，蔡英文一再講過民進黨團結沒有問題，和賴清德溝通也沒有問題，至於兩人之間何時見面，未來是否朝著大家期待的方向，蔡英文在適當時候一定會向社會說明。



記者也詢問，大港開唱遭外界批評粗俗下流，陳菊說，不在其位沒有評論，社會自有公評。記者並追問私菸案是否有要進一步說明，陳菊表示，已進入司法程序，“我們對台灣的司法有信心”。