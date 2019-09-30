橘委陳怡潔訴求非綠平台參選　未必再掛橘旗

陳怡潔參選區域“立委”，訴求非綠平台。（取自陳怡潔臉書） 中評社台北9月30日電（記者 倪鴻祥）親民黨不分區“立委”陳怡潔將投入2020台北市第二選區“立委”選舉，她訴求“非綠平台”，選舉看板未見親民黨標誌與橘色。陳怡潔接受中評社訪問時表示，她希望非綠的政黨能整合出一人參選，讓民進黨下架，



陳怡潔，1979年出生，銘傳大學管理研究所博士，曾任銘傳大學助理教授、台北市陳安文教基金會執行長。父親為前國民黨、現無黨籍台北市議員陳政忠。陳怡潔2013年3月因親民黨不分區“立委”張曉風請辭，以政治素人之姿獲遞補。



陳怡潔2020將投入台北市第二選區（士林、大同區）“立委”選舉，該區現任“立委”為民進黨何志偉，國民黨提名韓家軍大將、前“立委”孫大千，新黨主席郁慕明考慮是否讓台北市議員侯漢廷角逐立委。



從不分區投入區域“立委”選舉，是否親民黨的要求？



陳怡潔表示，親民黨中央一直支持與培育她們年輕一代，並沒要求或希望她們朝投入區域“立委”方向走。雖然親民黨這一屆沒這麼多的“立委”席次，但每個“立委”都是竭盡所能去做好服務，不分黨派或人。



她指出，跑基層多年來，基層一直有鼓勵、勸進聲，而且她努力這麼久了也應該挑戰一下，這就構成了她投入區域“立委”選舉的基礎；她認為，如果民代只思考說有沒有票？或是為選票而來服務這個選區或這個人，這人就沒資格做民代。



陳怡潔參選訴求“非綠平台”，沒有強調所屬親民黨，是否代表她會以無黨籍身份參選？



陳怡潔表示，訴求“非綠平台”不是指特定的政黨，而是只要不是“綠色”的民進黨，都叫“非綠平台”，既然大家都想下架民進黨，所以希望能透過這個訴求整合，讓最有的實力的人出來代表參選，如果她能整合成功，她就以無黨身份參選，如果不成，還是有會以親民黨身份參選。



她指出，即使她以無黨籍當選，日後進了“立法院”還是可以加入親民黨“立院”黨團的運作，這不會影響親民黨爭取政黨票跨過5％門檻，她的想法也獲宋楚瑜的認同。



她說，很多人認為投入“立委”選舉一定要有政黨，一定要有“母雞”輔選，所以“母雞”與“立委”畫上等號，很多人就有投機心態，認為只要藍綠提名就可以靠媒體宣傳當選，不用一步一腳印經營。但現在選民眼睛都很雪亮，大家對當前的政治感到厭倦，不在乎哪個政黨當選，而在乎誰能讓他“有口飯吃”、在“上有老、下有小”之下安心工作，需要“立委”時找得到人，所以已經不是非得從一堆爛蘋果裡要挑一顆蘋果或含淚投票，所以現在的選民有分裂投票的現象。



對於國民黨、新黨，以及台北市長柯文哲組成的台灣民眾黨都不可能參與“非綠平台”的整合？



陳怡潔認為，這樣就變成是個人利益、政黨利益掛帥，這不就等於“下架民進黨”是喊假的？因為大家都參選，最後仍會讓民進黨得利，所以參加“非綠平台”整合，要把全民利益放在個人利益或政黨利益之前，“認同”與“政治誠信”也很重要，如果事前承諾、事後反悔又參選，當然就無法成局，至於國民黨會不會加入整合？她說，只要有實力，不用去請，人家也會來要求整合。