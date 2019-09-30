中評關注：台聯今年國慶參訪　為何選湖北？

全國台聯國慶70周年參訪團到訪辛亥革命武昌起義紀念館，在孫中山的雕像前合影。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月30日電（記者 沈而忱）9月23至27日，全國台聯2019年國慶參訪團部分嘉賓一行近40人，赴湖北武漢、宜昌等地參訪。每年國慶前，全國台聯都會組織居住在台灣島內、港澳和海外的台胞到大陸參訪，通過參訪、考察、座談等形式，向海內外廣大台灣同胞展現祖國的新面貌。那麼慶祝新中國成立70周年的參訪，為何選擇湖北呢？



首先，湖北省會武漢的對外交通十分便利，素以“九省通衢”而聞名。行程開始前，部分嘉賓從各地選擇乘坐高鐵來到武漢；湖北之行結束後，全國台聯組織大家乘高鐵返京。中國擁有獨立的高鐵技術，高鐵營業里程居全球第一，高鐵出行已經十分普及，成為了不少人出行的首選。有台胞在列車上對中評社記者表示，他經常乘坐內地的高鐵，感覺十分快速便利。



其次，湖北的歷史文化積澱非常深厚。此次湖北之行，台胞們參訪了武漢黃鶴樓、湖北省博物館、辛亥革命武昌起義紀念館、荊州古城牆、王昭君故里等歷史文化聖地，感受了泱泱中華五千年歷史的厚重。參觀了湖北省博物館的鎮館之寶曾侯乙編鐘和越王勾踐劍之後，台胞們贊不絕口，紛紛表示歷史書上看到過的文物，如今出現在了眼前，令他們非常激動。



荊州因為“劉備借荊州”、“關羽大意失荊州”的典故而聲名大噪。“從小就讀<三國演義>，對荊州這個地方太熟悉了，今天親自過來摸過了古城牆，感覺與歷史又近了一步。”有台胞這樣說道。而對於台胞來說，參訪辛亥革命武昌起義紀念館更有一層特殊含義，因為廢除清廷封建君主專制的布告就在此地發布，中華民國由此建立，這個紀念館也因此被稱之為“民國之門”。有台胞對中評社記者表示，親身到訪辛亥革命武昌起義紀念館，比在書上讀這段歷史，更覺震撼與感動，也更覺兩岸同根同源。