國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式在京舉行

中評社北京9月29日電／中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式29日上午在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向國家勛章和國家榮譽稱號獲得者頒授勛章獎章併發表重要講話。習近平強調，崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。英雄模範們用行動再次證明，偉大出自平凡，平凡造就偉大。只要有堅定的理想信念、不懈的奮鬥精神，腳踏實地把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以獲得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以創造不平凡的成就。



新華社報道，習近平強調，一切偉大成就都是接續奮鬥的結果，一切偉大事業都需要在繼往開來中推進。新時代必將是大有可為的時代。全黨全國各族人民要像英雄模範那樣堅守、像英雄模範那樣奮鬥，共同譜寫新時代人民共和國的壯麗凱歌。



中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山出席頒授儀式。中共中央政治局常委王滬寧主持。



9時許，國家勛章和國家榮譽稱號獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。人民大會堂東門外，高擎紅旗的禮兵分列道路兩側，肩槍禮兵在台階上莊嚴佇立，青少年熱情歡呼致意。國家勛章和國家榮譽稱號獲得者沿著紅毯拾級而上，進入人民大會堂東門。黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會領導同志在這裡集體迎接他們到來。



人民大會堂金色大廳，氣氛熱烈莊重。巨幅紅色背景板上，共和國勛章、友誼勛章、國家榮譽稱號獎章圖案熠熠生輝。背景板前，18面鮮艷奪目的五星紅旗分列兩側，18名英姿挺拔的解放軍儀仗隊禮兵在授勳台兩側持槍佇立。



9時58分，伴著歡快的樂曲，習近平同國家勛章和國家榮譽稱號獲得者一同步入會場，全場起立，熱烈鼓掌。



10時整，頒授儀式開始。解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，全場高唱中華人民共和國國歌。

