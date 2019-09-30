中評關注：應對氣候變化 中國有“三不變”

生態環境部部長李幹傑（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 李娜）9月29日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦“提升生態文明，建設美麗中國”新聞發布會，現場有外媒記者關注王毅外長最近在聯合國的講話，是否意味著中國有可能提前實現2030年碳排放峰值目標？對此，李幹傑表示，應對氣候變化要有“三個心”：即要有必勝的決心、行動的恒心、合作的誠心。以及無論國際風雲怎麼變化，我們應對氣候變化保持“三個不變”：一是應對氣候變化的行動不變，二是深化應對氣候變化的意願不變，三是推進應對氣候變化多邊治理進程的努力不變。



李幹傑表示，氣候變化是當今國際社會普遍關心、也是共同面臨的重大全球性挑戰。中國政府一直對應對氣候變化非常重視，習近平主席多次強調，應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做，因為它是可持續發展、高質量發展的內在要求。



9月23日，聯合國召開了氣候行動峰會，王毅國務委員在9月23日聯合國氣候行動峰會的發言中全面闡述了中國政府有關應對氣候變化的立場和主張。強調就國際社會而言，一定要把握正確方向，堅持信念不動搖、力度不降低。



李幹傑表示，這些年，中國在應對氣候變化方面做了大量卓有成效的工作。中國非化石能源現在已達到14.3%，單位GDP碳排放強度比2005年降低了45.8%，森林蓄積量比2005年增加了45.6億立方米，這些都是非常可觀的。我們新能源汽車發展非常快，去年一年新增125萬輛，這在全球遙遙領先。在減排、碳匯、森林蓄積量等方面，我們付出了很大努力，並且取得了很好的成效。前不久報道說2000年以來，全球新增綠化面積約1／4來自中國。後續我們還會把這些工作抓好落實。



李幹傑強調，中國作為全球最大的發展中國家，取得這樣的進展和成效，是非常不容易、不簡單的，付出了艱苦卓絕的努力，不是說說就能夠做得到的。我們作為最大的發展中國家，在經濟社會發展過程中，還有諸多困難和挑戰，並且有些困難和挑戰還非常大，我們要實現這些目標非常不容易。當然，我們會繼續認真履行好《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》相關義務，如期實現向公約秘書處提交的自主承諾目標。同時，在推進氣候變化進程中不斷邁出新的步伐。