滬台文創論壇暨產業對接會訂單持續

2019年兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會現場（上海台辦供圖） 中評社上海9月29日電（通訊員 蔡少華 常志康）由上海閔行區台辦、閔行區文創辦、七寶鎮人民政府、上海市台協會聯合主辦的“2019年兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會”日前落下帷幕。此次活動以“融入區域一體化發展·助力台企轉型升級”為主題，兩岸文創業者集聚一堂，通過舉辦大師講堂、圓桌會議、文創產業對接會、文創業者路演等形式，分享兩岸文創成功案例，搭建合作交流平台，實現文創商業資源對接，促進文創項目落地。



活動取得三大主要成果：



一體化發展格局初步呈現。本次對接會上，上海麥可將文創園區、鹽城東方一號園區、杭州文博組委會三家代表企業共同簽訂《融入區域戰略合作協議意向書》。同時，滬蘇浙皖台五地文創業者共同上台，倡議成立區域一體化發展聯盟。未來，文創聯盟將針對融入區域各地的文旅景區、連鎖企業體制外的創新需求等，共同攜手合作，實現IP設計、創意設計、產品代理、版權保護等多個不同業態的一體化合作。



上海閔行文創產業活力更趨強勁。此次活動共吸引兩岸文創業者84家，地產商、購物中心以及文創需求業者等112家，活動當日有超過40家文創業者收到採購商的合作採購意向，當日現場採購訂單達600萬人民幣。原定展品不進行現場銷售，考慮到台灣業者展品來回寄送的不便及現場觀眾對文創產品購買的熱情高漲，對接會最後兩小時開放現場銷售，現場成交額近3萬元。



兩岸經濟文化融合發展的路徑更為順暢。台灣文創產業有大量優質創意人才，而大陸有廣闊的市場需求，台灣文創產業與大陸對接融合，可以實現互利共贏。此次對接會，不僅讓台灣文創業者充分了解大陸文創發展現狀和未來發展趨勢，更使台灣業者看到了來滬發展的商業前景及落戶閔行發展的希望。

據悉，已經有超過10家台灣文創企業有意願入駐閔行七寶發展。