中評關注：看到了危機　韓陣營開始變陣

韓國瑜如何擴大支持是當前課題。（中評社資料照） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜選情面臨重大挑戰，除了因外部香港反送中效應，還有綠營全面對韓的人格毀滅、部分韓粉過激，排他性太強，引來中間選民和年輕選民的反彈，甚至連藍營內部都有意見。韓陣營也意識到了事態嚴重性，開始進行調整，希望藉此能讓韓的聲勢逆轉。



韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千29日就在臉書呼籲，希望韓粉們協助一起展開“捍衛形象大行動”。行動步驟包括：第一，在公開場合中，如果遇到少數韓粉朋友失控脫序的行為，請立即出面制止，並緩和現場氣氛。



第二，在網路平台上，如果見到某些支持群眾的發言內容涉及人格誣衊，或是仇恨恐嚇，請立即留言制止，並且將相關人士的帳號回報給競選團隊。



第三，請透過所有管道向庶民夥伴拜託，唯有忍辱負重，擴大支持，才能夠在2020年成功地翻轉台灣，改變台灣。



孫大千的呼籲，主要是因為韓粉們近來已多次當面和綠議員、政治人物起衝突，韓粉雖然護韓心切，但過度激情對韓反而是傷害，讓韓無法擴大其他族群的支持，因此韓陣營希望透過呼籲，降低韓粉與不同意見者的衝突。



另外，韓國瑜陣營也了解到2020大選目前回歸到藍綠對決局面，除了韓粉和國民黨支持者是不夠贏得選舉，因此如何補強韓被視為最弱的中間和年輕選民這一塊，是韓陣營的首要課題。



目前韓陣營針對這方面的選戰策略調整，其中一部分就落在美女發言人何庭歡的身上，何從上周起，每天早上固定安排媒體聯訪時間，除了幫韓國瑜回應時事議題擋子彈外，從25日開始，何在自己的粉絲專頁也連開了三次直播，談時事議題外，也有讀支持者的來信或是留言，走比較感性和軟性的風格，就是期待透過何庭歡能吸引一些中間和年輕選民的目光。推出以來，每個直播影片觀看數都有數萬以上，甚至還有一個影片達到22萬次的觀看。



當然韓國瑜陣營的選戰策略調整光這些還不足以化解其危機，現在韓最大的問題是，一再陷入綠營為他設定的議題陷阱中，讓外界只注意到韓的負面消息，其參選的理念似乎沒人關心，因此，如何擺脫這泥淖，可能就有待韓陣營主動設定議題發動攻擊了。