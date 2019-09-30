扁對民進黨五項提點　看到蔡賴配難度

陳水扁表示，“蔡賴配”仍是最佳選項。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北9月30日電（記者 洪德諭）民進黨28日舉行33周年黨慶，陳水扁應邀回到睽違11年的黨中央，獲黨主席卓榮泰、立法院黨團總召柯 建銘熱情接待。扁29日在臉書對民進黨提出5項提點，其中針對2020大選，陳水扁認為“蔡賴配”仍是最佳選項，否則分進合擊，也是最大戰力的發揮；另外扁也強調，2020選戰還沒開始，投票前一二個月才是輸贏關鍵，不能輕忽對手的絕地大反攻，基本盤極大化，每一票都不能少。



陳水扁表示，“近鄉情怯”、“百感交集”是他928應邀回到黨部參加台灣派對黨慶活動的心情寫照！他最後一次在民進黨中央黨部出現，是在2008年5月21日，陳水扁卸任隔天，參加民進黨第一位女主席蔡英文就職典禮，蔡主席還親自打電話要他“上台演講談政治”。同年8月15日他“被退黨”。退黨5年屆滿前，蘇貞昌主席再讓他恢復黨籍。11年後的2019年民進黨33歲生日，才有機會再踏進中央黨部，並且第一次獲准參加黨慶活動，也是11年來第一次走向街頭擁抱群眾，真是百感交集，感動涕零！



陳水扁表示，他1986年6月10日因蓬萊島案入獄8個月，3個月又18天後民進黨誕生，隔年2月28日陳水扁宣誓入黨並補選為中執委，年底當選為中常委。“被退黨”前的21年內，感謝黨的栽培，同志的厚愛及選民的力挺，才能一路從“立委”幹到首都市長“總統”。



陳水扁也向民進黨提出五項提點：



一、“黨內民主”。黨員、黨代表才是黨的根本，應該參與黨籍候選人提名，不能沒有功能。



二、“黨團自主”。黨籍“立委”都是黨的領導精英，也應扮演監督制衡角色，不能淪為一言堂。



三、“國家定位”。20年前的“台灣前途決議文”黨綱，仍然指引台灣“國家”路的正確方向，不能偏廢。



四、“蔡賴合作”。如同早年“長扁合作，共創雙贏”，“蔡賴配”仍是最佳選項，否則分進合擊，也是最大戰力的發揮。



五、“危機意識”。2020選戰還沒開始，投票前一二個月才是輸贏關鍵，不能輕忽對手的絕地大反攻。基本盤極大化，每一票都不能少。