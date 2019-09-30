中評關注：夫人當副手？“蔡鄭配”變數多

蔡英文出席桃園農業博覽會開幕，鄭文燦夫人林俞汝(右)也出席。（照片：桃園市政府提供，資料照） 中評社桃園9月30日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦，一直被視為蔡英文拼連任“副手”的熱門人選，在蔡沒有公布找誰搭檔之前，桃園出現頻率之高，“蔡鄭配”一直是政壇話題，值得注意的是，現在蔡英文每次往桃園跑，鄭文燦的“副手”也出現，有蔡英文在的場合，都可以看到鄭副手，焦點也不會放在“蔡鄭配”。鄭文燦副手，指的是夫人林俞汝。



以往蔡英文來桃園，“蔡鄭配”總會被拿來大做文章，過去鏡頭前習慣看到蔡英文旁邊站在鄭文燦，曾幾何時，現在有蔡英文場合，幾乎看得到鄭夫人。



9月20日蔡英文來桃園連跑四個場合，過去市長夫人很少在非假日出現，這天星期五，從第一場動土祈福典禮、桃園三聖宮到中午市長官邸午餐，以及下午社宅與桃園設計獎等活動，都看得夫人林俞汝。



9月28日星期六，桃園農業博覽會開幕，蔡英文再度來桃園，會場看到鄭文燦夫人陪同，整個焦點會從“蔡鄭配”，變成蔡英文、鄭文燦、鄭文燦夫人，“蔡鄭配”畫面被打破。



過去桃園地方首長，比較少看到夫人公開跑行程。國民黨執政，馬英九來桃園，遇到桃園縣長朱立倫或吳志揚，同樣都是男性，不太容易看到“夫人幫”，朱立倫過去還跟馬英九到苗栗一起“泡湯”，坦誠相見。



鄭文燦在市長第一任，就看到林俞汝陪著夫婿，多半是外交場合，包括鄭文燦出訪日本美國，都是有夫人陪同，做好外交禮儀，現在肩負任務，幫忙輔選蔡英文連任。



高票連任桃園市長的鄭文燦，已經坐穩民進黨接班梯隊，差別在於何時要“更上一層樓”。



若是鄭離開桃園，誰是鄭的“接班人”？目前種種跡象來看，人選還沒有浮上檯面。現在市府兩位副市長游建華、李憲明，仍屬於老縣府體系的技術官僚，未必是鄭屬意的交棒對象，“鄭家軍”人馬在哪裡？還在培養、考核階段。



這也是鄭文燦暫時不會考慮離開桃園的重要原因。因此，以“夫人副手”閃過成為蔡英文的副手，不失是聰明之舉。