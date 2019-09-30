中評關注：背水一戰　韓國瑜反攻尚待何時？

距離選戰僅剩103天，披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜必須破釜沈舟，積極往外走便有動能。（中評社 資料照） 中評社高雄9月30日電（記者 高易伸）距離2020大選投票日僅剩103天，披藍袍出征大選的高雄市長韓國瑜此時此刻該有“背水一戰”的決心。2020年1月11日當晚開票，若韓無法順利當選，不光韓的政治生命岌岌可危，連整個藍營都可能分崩離析。而這樣的結果絕對是民進黨蔡英文、民眾黨柯文哲及退黨在旁虎視眈眈的郭台銘最願意見到的情況。



韓上周四、周五留在高雄市議會備詢，但大部分時間被綠營市議員拿來強逼其是否辭市長、糾結在非市政以外的政治鬥爭與口水上。韓既然在議事廳表示，自己的參選是“民意＋天意”，韓也差不多該下定決心開始為“總統”大選暖身，吹起反攻的號角，而不是坐困愁城，留在高雄被修理。



有鑒於韓剛結束議會市長施政報告及備詢，韓也決定上週末留在高雄“拚市政”到處走訪，包括一早的祭孔、參加敬老活動、參觀電影等，韓只要出來走動，就會獲得不少支持者肯定。韓只曝光，就會有新聞，至於是否向市議會請假？更只需對外宣稱自己依法請假，市政工作依舊有三位副市長及市府團隊及各局處受長分工合作、隨時匯報即可。相信挺韓的民眾自然是會接受，不相挺的就算韓辭掉高雄市長，也依舊會遭來一片罵聲。



台灣2020大選隨著第三勢力退出走回傳統藍綠對決之外、綠營操作香港反送中事件、把視對岸為假想敵的思維灌輸給支持者之外，並未見其提出任何有效和緩兩岸關係的解方。綠營為了延續政權，選擇操作一條走鋼索的路線，台灣這場大選走到最後，很可能形成一場走味、變調且激化的選戰。



韓國瑜選戰團隊需要解決、整合的問題不少，如何在有限時間壓力下爭取選票極大化？破釜沈舟想方設法吹起反攻的號角自是當務之急，別被小綠繼續糾纏，困守高雄，走出去就有動能。

