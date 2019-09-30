中評關注：綠營虎視眈眈　韓國瑜時間壓力大

韓國瑜28日參加高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動。（中評社 資料照） 中評社高雄9月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜上週末回防，沒有到外縣市跑選舉行程，展現對高雄的重視，連跑六個市政行程更受到各族群的歡呼及愛戴，但當大選倒數破百日後，時間壓力下勢必得大刀闊斧做出抉擇。



韓國瑜28日週六選擇回防高雄，整天共有六個市政行程，並只安排一個非市政活動，就是出席“韓國瑜全球海外台商後援會”成立大會，跟250位台商搏感情，動作可解讀是在鞏固台商及海外僑胞的基本盤。



韓國瑜整天勤跑市政行程也沒閒著，全程擔任祭孔主祭官，加深市民認同，敬老活動顧長輩票，參加反毒誓師活動、觀光代言人記者會拚市政，原住民聯合豐年祭也受到熱烈歡迎，觀賞台灣電影《返校》貼近年輕世代。



尤其高雄市議會第三屆第二次定期大會剛開議，連續兩天市政報告激起不少火花，外界焦點也都放在韓國瑜的應對及表現，綠營重點也專攻是否會請假，若選擇在新聞熱點上繼續跑周末選舉行程，可能又被大做文章。



不過這次綠營並未在質詢時佔便宜，主要是近百人挺韓支持者到議會旁聽席加油打氣及嗆聲綠營，國民黨團議員大團結不讓民進黨團議員突破防線，並做球讓韓國瑜暢所欲言並立即澄清且協助反擊，讓民進黨吃鱉只得“回歸市政”。



預料高雄市議會11月總質詢將會再掀風雲，韓國瑜開局尚未失分，但距離大選只剩百餘日，韓仍要面對蔡政府操作一國兩制及香港反送中議題、鴻海創辦人郭台銘出走替藍營分裂療傷止痛、以及副手人選遲遲未定等問題。



在時間有限的壓力下，持續困守高雄並無法加分，這次韓選擇回防高雄跑行程，但接下來應該破釜沉舟，選擇可以為選戰得分的模式，下一次勢必得做出抉擇。