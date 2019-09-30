中國有望在2020年躍居全球第一消費大國

消費是當前拉動中國經濟增長的第一動力，也是推動經濟高質量發展的重要牽引力。 中評社北京9月30日電／國家統計局發布的數據顯示，2019年1~8月份，社會消費品零售總額262179億元，同比增長8.2%，繼續保持中高速增長態勢。從更長的時間跨度來看，中國社會消費品零售總額由1952年的277億元增加到2018年的380987億元，保持著年均11.6%的高增速。



相對應的是，中國經濟發展方式從投資驅動型向消費拉動型轉換，消費對經濟增長的拉動作用持續增強。與此同時，中國消費結構也發生了翻天覆地的變化——從原來以商品消費為主，轉變為商品消費與服務消費雙輪驅動的格局。



未來，中國消費市場動力在哪裡？潛力有多大？中國離全球最大消費市場還有多遠的距離？



每日經濟新聞記者針對這一系列話題專訪了中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍。文章內容如下。



城鎮化帶動消費快速增長



問：2018年中國社會消費品零售總額超過38萬億元，同比增長9.0%。您怎麼看待中國消費市場的快速發展，主要的動力在哪裡？



趙萍：中國不僅擁有約14億人口的巨大消費群體，而且正處於城鎮化高峰期、信息化快速普及期，中等收入群體具備較高的消費能力與消費意願，未來消費市場增長動力強勁。



首先，中國城鎮化動力強，促進農村居民消費水平躍升。



中國城鎮化率即城鎮常住人口占總人口的比重為59.58%，與發達國家75%以上的水平相比，還差大約15個百分點。當前中國正處於城鎮化的高峰期，城鎮化率以每年一個百分點的速度上升，意味著未來15年中國每年將有1400多萬農村居民轉變為城市居民。



儘管2018年中國農村居民占總人口的比重超過40%，但根據國家統計局數據測算，同期中國農村社會消費品零售總額占全國社會總消費的比重僅為14.53%，這也表明，當前農村人均消費支出僅為城鎮居民的46.43%。



城鎮化將農村居民轉變為城鎮居民，意味著農村居民的收入水平和生活方式也在不斷改善，這些進入城鎮的新居民將不斷提升消費水平。如果按照2018年城鎮消費支出水平測算，城鎮化每年將帶動中國消費增長約1958億元，拉動社會消費品零售總額增長0.5個百分點。



其次，中國消費市場動力強，尤其是體現在中等收入群體的收入增長上。



中等收入群體是消費潛力最大的群體。與低收入群體相比，中等收入群體的消費能力更強；與高收入群體相比，中等收入群體的消費意願更強。



世界銀行的中等收入標準為“成年人每天收入在10~100美元之間”，即年收入3650美元至36500美元。根據這一標準，中國中等收入群體人口已經超過4億人，遠超任何一個發達國家的人口總數。



經濟學研究表明，在影響消費的因素中，收入因素最為重要，其重要性比其他所有非收入因素的影響加起來還要大。近年來，中國居民人均可支配收入增長基本實現了與GDP增速同步，且中等收入群體收入增長更快。



再次，政策動力強，體現在破除制度障礙補齊短板上。



為了促進消費平穩增長，加快破解制約居民消費的體制機制障礙，去年中共中央、國務院發布了《關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》，並配套發布了三年行動方案，針對消費者的重大關切多措並舉，分類施策。



在吃穿用消費、汽車消費、住房租賃、信息消費和綠色消費方面，出台的政策進一步降低了門檻，擴大了市場准入方式，通過打造良好的營商環境，發揮市場配置資源的決定性作用，讓消費市場活力自動迸發出來。



最後，技術動力強，創新形成消費增長新動能。



儘管歐美等發達國家很多技術處於領先地位，但在電子商務方面，中國的應用普及程度遠超發達國家。今年上半年，全國實物商品網上零售額增長21.6%，增速繼續遠超美國等發達國家。



還有約50年平穩增長期



問：消費如何推動高質量發展？



趙萍：消費是當前拉動中國經濟增長的第一動力，也是推動經濟高質量發展的重要牽引力。



今年上半年，消費對中國經濟增長的貢獻率為60.1%，拉動經濟增長3.8個百分點，有效支撐了經濟平穩增長，使中國經濟在世界主要經濟體增速明顯放緩的情況下，仍取得了較高的增長速度。



雖然2018年消費對中國經濟增長的貢獻率已經達到76.2%，但中國的消費率仍只有53.6%，遠低於發達國家80%以上的水平。消費貢獻率保持高位，意味著消費對經濟增量的貢獻巨大，消費增長的動力強勁。而消費率較低，意味著消費在整個經濟中的占比仍有進一步放大的空間，消費量遠未見頂，消費的高增長還將繼續保持。



過去10年，中國消費率平均每年提高約0.4個百分點，如果以發達國家80%的消費率作為一個高點，以當前的消費率來看，可以持續50年左右的時間，才能讓消費率到達頂部。這意味著未來消費對中國經濟增長的帶動作用還有很大的拓展空間。消費的平穩增長必將成為經濟高質量發展的壓艙石。

