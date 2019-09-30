逆周期調節力度加大 降准為利率下調打開空間

中評社北京9月30日電／9月4日國務院常務會議召開，要求加大力度做好“六穩”工作，逆周期政策可能隨之適度加大。財政政策方面，將加快地方政府專項債券發行使用，今年限額內地方政府專項債券要確保9月底前全部發行完畢，10月底前全部撥付到項目上。在目前內外部不確定性較大，經濟下行壓力仍存的背景下，今年提前四個月下達明年專項債額度，表明政府的逆周期調節政策力度在提前發力，確保明年上半年經濟不出現快速下行，仍能運行在合理區間。



一、貨幣政策穩健向鬆，MLF利率下調空間逐漸打開



證券日報發表交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉、交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀、交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智、交通銀行金融研究中心研究專員劉健文章分析，9月6日央行全面和定向降准同時開啟，按照央行的說法，此兩項降准政策共釋放長期資金約9000億元，這將明顯增加金融機構長期可用資金，改善金融機構流動性，增強銀行的信貸投放能力。尤其是在貸款利率並軌、貸款定價市場化程度提高的情況下，預計此次降准將比以往更為迅速和有效地傳導到實體經濟，有助於降低銀行負債成本，進而推動貸款利率下降。鑒於房地產市場保持嚴控，且房貸利率沒有下調，預計降准釋放的資金不會流向房地產市場。



經濟下行壓力較大，且中國金融機構法定準備金率水平仍偏高，未來還有全面降准的空間，定向降准也會繼續實施。但需要注意的是，央行明確表示不搞大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。這意味著，對未來降准的幅度和頻率也不應預期太高。今年中國經濟仍有望保持總體平穩，大幅放鬆貨幣政策確實沒有必要。明年則有不確定性，若外部環境進一步惡化，經濟下行風險不容忽視，屆時需要進一步加大逆周期調節力度。



利率政策方面，隨著貸款利率並軌，利率傳導渠道得以疏通。在全球各經濟體紛紛下調利率的背景下，中國MLF操作利率下調的空間已經打開。9月7日和17日分別有1765億元和2650億元MLF到期，此前市場普遍預期屆時央行會保持續作，並可能在續作時順勢下調其操作利率。但央行在9月7日MLF到期後並沒有續作，而是選擇通過投入1200億元的逆回購資金來對衝。



二、降准對於股債兩個市場都有不同程度利好



文章認為，本次降准的力度略超市場預期，釋放的資金也將使市場流動性繼續明顯改善，對股票、債券等大類資產也具有普惠效應。同時，此次降准將降低銀行資金成本每年約150億元，預計政府將引導銀行將這些節約的成本讓利給實體經濟，這又可以降低貸款實際利率，對於股市和債市同樣形成利好。



此前債券收益率的下行空間主要受制於央行穩健的流動性總量調控方式，短端利率（資金成本）中樞穩定的情況下，利率債收益率下行受到制約。降准政策推出後有利於公開市場資金利率的下行，並且增加市場對於央行政策偏鬆調節的預期，這將為利率債到期收益率下行創造條件。同時海外市場利率均大幅下降，日本和德國的長期國債收益率已經為負，國內匯率也釋放了較多風險。國際比較來看，國內固定收益類資產吸引力也正逐漸體現出來。



就權益類資產而言，A股市場近期表現出相對較強的獨立性及韌性，且走出強勁回升的態勢。這一方面有市場對逆周期政策力度加大的預期驅動；另一方面也是因為市場經過持續調整後，A股整體估值並不高，對長期資金的吸引力在上升。而降准和市場利率的繼續下行或將使資本的風險偏好進一步提升，有利於市場進一步回暖。



