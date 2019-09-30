追隨性“降息潮”究竟將嘲弄誰？

中評社北京9月30日電／年初至今全球央行間已然掀起了一股“降息潮”，截至目前為止全球一共有30多家央行降息，其中包括美國、歐元區這樣的發達經濟體，也包括土耳其、巴西在內的新興經濟體。



在全球經濟發展疲軟，經貿以及地緣政治關係越發複雜的大環境下，大部分央行選擇降息以保護自身經濟發展，這一點本身無可厚非。然而，當我們立足於不同經濟體再去研究時，不難發現發達國家與發展中國家的表現截然不同，發達經濟體在“降息”一事上表現得較為克制，而發展中國家卻表現得更為激進，甚至可以說是“隨性”！未來這一輪“降息潮”中，究竟誰是“弄潮兒”？ 筆者認為不同經濟體在“降息潮”中的角色定位，並不能簡單地通過降息的激進程度來反映，畢竟它們的經濟特性不同。



為什麼發展中國家如此“鐘愛”降息？



我們可以簡單對比一下發展中國家和發達國家的基準利率水平，顯然前者的基準利率水平普遍偏高，要想理解這一點，首先我們需要了解發展中國家發展的經濟邏輯。相對於發達國家而言，發展中國家的經濟實力更低，因此它們在在國際上的信用評級就更低，即投資風險性較高，也就更難從國際金融市場上融入資金；但是在缺乏外部資金的情況下，發展中國家很難憑借自身的財富積累，在國內進行投資、生產、建設等等以促進經濟發展，或者說這樣做的發展效率非常低（這也是我國選擇“改革開放”的原因之一），自然更難吸引外部資金的流入，長此以往發展中國家將一直處於“窮生窮”的困境之中。在風險性較高的情況下，為了吸引外部資金的流入，發展中國家就必須提供更高的收益，所以發展中國家普遍採用比發達國家更高的利率水平。



但從經濟學的角度來看，發展中國家應該更喜歡低利率，主要有以下兩個方面的原因。第一，發展中國家是借入資金的一方，它們的經濟發展是負債發展，利率水平越低意味著它們的債務成本就越低。第二，理論意義上一個國家央行降息，該國貨幣應該是貶值的，而貨幣貶值將增強本國產品在國際市場上的競爭力——價格優勢，即降息將有利於本國產品的出口；更何況在當前這種全球寬鬆的情況下，發展中國家更需要大幅降息來保證自己的匯率優勢、貿易優勢。再加上前面所論述的，發展中國家的基準利率水平更高，即它們的貨幣政策寬鬆空間更大，所以它們能夠且願意如此大幅度地降息。



為什麼發達國家在“降息”一事上表現克制？



反觀發達國家，它們的基準利率水平普遍保持在2%以下，而且日本、歐元區、瑞士等國家已經採用了負利率，降息空間非常有限。同時分析美國、歐元區、澳大利亞、新西蘭這四個已降息發達國家央行行長最近幾次的發言，可以將他們所提到的本國面臨的經濟風險大致歸納為兩個方面：其一是內部經濟增長動能不足，主要體現在經濟數據不佳；其二是外部風險，貿易環境的惡化，以及全球經濟發展前景的不確定性不斷上升。不可否認，這些是絕大多數發達國家當前經濟發展面臨的的主要問題，但是對於部分發達國家而言，這些問題還不是“致命的”，它們需要留出充足的自救空間，以應對未來可能的更加嚴峻的困頓局面。



還有一部分原因在於，達到同樣的經濟效益，發達國家不需要大幅降息。央行降息對於經濟的提振作用最終是通過這個國家的利率傳導機制進行的，即“央行—銀行（金融機構）—貨幣市場—企業”，但是發展中國家金融市場化建設普遍不完善，利率傳導很容易在中間環節出現偏差，最終難以落實到實體企業。但發達國家的金融市場更加完善，而且它們可利用的政策工具更多，如資產購買、利率分級以及利率走廊機制等等，因此發達國家可以通過公開市場操作，靈活、快速、有效地影響市場，並且切實地引導市場資金流向實體行業；即使發達國家的降息幅度更小，最終起到的效果可能和發展中國家大幅降息的效果一致、甚至更好，真正地起到了“四兩撥千斤”的效果。



分析完發達國家和發展中國家在“降息潮”中表現差異的主要原因，那麼回到剛開始的問題，究竟誰是這場“降息潮”中的“弄潮兒”呢？筆者認真梳理了今年這一輪降息潮的始末，雖然“降息潮”的確是年初由發展中國家開啟的，但是全球央行真正大規模的降息是在今年7月伊始，那段時間是市場輿論對於美聯儲7月利率決議討論最為激烈的時候。同時也可以看出，除了極個別國家，絕大多數的發展中國家不是因為自身經濟出現了問題才降息，是受制於當前的貿易形勢和輿論環境的“順水推舟式”降息，而這些影響市場的貿易形勢以及輿論全部是由發達國家所主導的。所以發達國家才是這場“降息潮”中的“弄潮兒”，發展中國家實際上是“被弄潮兒”！



其實這對我國未來的貨幣政策取向也是一個啟示，即不是所有的經濟問題都可以通過難題來解決，那種不考量真實國情，盲目跟隨式的降息、加息更是不可取；而且對於我國這樣一個體量頗大的經濟體而言，任何貨幣政策的輕微變動不僅會影響國內，更會影響整個亞洲以及世界經濟，因此我們更需要維持穩健的貨幣政策取向，為今後可能的更大的風險留出足夠的操作空間。還需要重視的一點是，我們應該抓緊完善金融市場的機制建設，如利率走廊機制、利率傳導機制，同時配合多種貨幣政策工具使用，這樣當出現經濟風險的時候，我們的選擇就不僅僅是降息了。



來源：新浪財經 作者：彭天舒（中國外匯投資研究院金融分析師）



