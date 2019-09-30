中國汽車市場放緩 何以破局

中評社北京9月30日電／當今的中國車市，有兩股趨勢已表現得愈發明顯，一是車市下行，整體市場由增量競爭進入存量競爭階段；二是消費升級，高品質汽車愈發受到消費者青睞。而當車市下行的“寒潮”遭遇消費升級的“暖流”，一種可稱作是“冰火兩重天”的消費趨勢已經蔓延開來。



從有關各方公布的汽車銷量數據不難看出，中國汽車市場的確步入了“新車銷量持續負增長”的下行通道。



持續增長28年之後，中國新車市場在2018年首次出現負增長，全年銷量2808萬輛，同比下滑2.8%。進入2019年，車市回暖跡象並不明顯，截至8月，中國新車銷量已經連續14個月同比下滑。有業內專家表示，中國的汽車消費已經正式進入存量競爭時代。這意味著，市場蛋糕的基盤將不再增長或緩慢增長，而市場參與者爭奪蛋糕的競爭將更趨白熱化。



隨著車市進入存量競爭時代，對照國際市場用車經驗，換購需求將持續釋放，家庭購置第二輛或第三輛車正在成為拉動中國汽車消費升級的主力。而保持兩位數增長的豪華汽車品牌，無可爭議地成為當下中國汽車消費“轉軌升級”的最大贏家。



日前，梅賽德斯-奔馳官方公布8月最新的銷量數據，在中國市場，梅賽德斯-奔馳品牌8月共售出新車60134輛，同比增長12.8%。而在更早前，寶馬也搶發中國銷量“喜報”，8月在華銷量同比增長10.1%。



雷克薩斯在中國市場的表現同樣值得關注。自去年在華銷量再次創下歷史新高後，今年1-8月，得益於ES和RX等多款暢銷產品的投放，雷克薩斯在華銷量同比勁增25%，增速領跑整個豪華車市場。 不久前，雷克薩斯借新車改款升級之機上調了部分產品的廠商建議零售價，但即便如此新車在終端依舊保持暢銷。和其他豪華品牌通過大幅降低終端成交價才能爭取更多用戶不同，雷克薩斯成為豪華車市場中以高品質的產品和好口碑的服務贏得增長機會的“另類”。



在競爭日益激烈的汽車市場上，一味依靠降價促銷來帶動銷量並非長久之計，只有通過好的產品和服務品質，才能真正贏得市場和消費者的認可，讓市場和品牌進入良性發展通道。 高品質的產品在消費升級潮流中更受青睞



面對存量競爭，多位自主品牌車企老總判斷，這將是一場“你死我活”的淘汰賽。據中汽協公布的數據顯示，今年1-8月，自主品牌乘用車共銷售517.8萬輛，同比下降19.5%，占乘用車銷售總量的38.9%，比上年同期下降3.5個百分點。



車市下行，考驗著車企的戰略定力和經營應變能力，持續推進的消費升級潮流，則讓不少敢於創新求變的中國汽車品牌脫穎而出。



比如，吉利長城等民營車企雖然銷量出現同比下滑，但市場份額和銷售單價卻在逆勢提升，品牌向上的布局表現更加堅定；廣汽、上汽和長安等國有汽車軍團雖然同樣出現銷量下滑，但加大產品和技術創新、應用智能網聯技術和持續投放多款新能源車型的做法，已經拉開車市寒冬中轉型升級的序幕。



自主品牌的轉型升級，在打造高端品牌的戰略上表現尤為明顯。在長城推出代表“中國豪華SUV”的WEY魏派，以及吉利聯手沃爾沃推出領克後，奇瑞在今年推出了EXEED星途這一高端品牌，並聯手更多中國高端品牌向合資品牌“堡壘”發起衝擊。而一汽集團舉全集團之力打造的紅旗，則迎來了品牌創立以來最強勁的增長。據乘聯會公布的數據顯示，一汽紅旗今年8月銷售9235輛，同比增幅高達207.5%。雖然總量不高，但是憑借HS5和HS7兩款重磅SUV的上市，紅旗在終端銷量保持高增長的勢頭。



高端消費已成為推動中國汽車市場在存量競爭下，車企能夠找尋並發掘的下一個市場機遇。隨著紅旗、魏派和領克等中國高端品牌的逐步成長，中國汽車品牌在更高的舞台與世界汽車巨頭“共舞”的汽車消費新時代，即將到來。



來源： 新華網

