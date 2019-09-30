中國成世界經濟增長的主引擎和穩定器

中評社北京9月30日電／中華人民共和國成立以來，我們的經濟發展取得了舉世矚目的顯著成就，並一躍成為世界第二大經濟體，用罕見的高速增長實現了從低收入國家到中等偏上收入國家的跨越，持續成為世界經濟增長的最大貢獻者。



70年來，我國人民是如何走過這條不平凡的奮鬥之路的？從積貧積弱到繁榮富強，中國的哪些領域發生了翻天覆地的改變？



日前，《每日經濟新聞》記者（以下簡稱NBD）就70年來經濟社會發展的成就等話題，對中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才進行了專訪。他向記者指出，70年所取得的巨大成就，無論是在中華民族歷史上，還是在世界歷史上，都是十分罕見的。



中國經濟插上騰飛的翅膀



NBD：70年來，一個令人印象深刻的關鍵詞就是“中國速度”。我們在很短的時間內在一窮二白的基礎上誕生了“兩彈一星”的偉大成果；我們也曾創下“三天蓋一層樓”紀錄的“深圳速度”，這樣的速度是如何孕育而出的？



徐洪才：70年來，在中國共產黨的領導下，全國人民積極開拓進取，從封閉落後邁向開放進步，從溫飽不足邁向全面小康，從積貧積弱邁向繁榮富強，創造了人類發展史上最偉大的奇跡之一。這一奇跡是中國人民一步一個腳印踏踏實實走出來的。



1978年至今，中國改革開放40多年發展進程中，有很多值得關注的“關鍵節點”。其中，黨的十一屆三中全會、鄧小平南方談話、中國加入世界貿易組織、黨的十八大以來作出經濟發展進入新常態的重大判斷、黨的十九大明確全面建設社會主義現代化國家“兩步走”戰略安排等節點，在解放思想、指明前進方向等方面都發揮著重要作用。



1992年黨的十四大正式提出“經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制”，標誌著中國經濟改革進入了全面建立社會主義市場經濟體制的新階段。確立社會主義市場經濟體制改革方向，為中國經濟插上了騰飛的翅膀。1992~2001年是中國市場經濟發展的定向階段。隨著經濟體制改革的深入和國民經濟的發展，城鄉居民收入水平顯著提高，收入來源渠道趨於多元化。



改革開放進入全方位發展階段



NBD：我們注意到，進入新世紀之後，我國經濟發展迎來了一段經濟總量增速驚人的時期：GDP總量於2010年成功超過日本，榮登世界第二大經濟體“寶座”。您認為這種超常規發展的深層次原因是什麼？



徐洪才：毫無疑問，這一階段是70年來經濟發展的“黃金時期”。



2001年，中國加入世界貿易組織，這一標誌性事件成為中國改革開放的一個重要轉折點，對中國經濟發展和社會進步的推動，甚至對世界經濟的促進，都意義重大、影響深遠，中國改革開放也進入了全方位發展階段。



在加入世貿組織之後的十年間，中國經濟各個方面都融入到這一新的進程中，既鞏固了多年改革開放取得的成果，又出現了許多舉世無雙的深刻變化：2003~2011年，中國經濟年均增長10.7%，而同期世界經濟的平均增速為3.9%；中國經濟總量占世界經濟總量的份額，從2002年的4.4%提高到2011年的10%左右；中國經濟總量在世界經濟中的排序，從2002年的第六位，上升至2010年的第二位。

