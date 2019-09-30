民眾分享經濟發展的合理路徑

中評社北京9月30日電／近日，網傳廣東深圳白石洲因拆除重建或誕生1878個億萬富翁。日前，有媒體探訪白石洲發現，街道上到處可見各種搬家公司的車輛，很多家具被打包在路邊，一些商家正在清倉處理貨物。有村民稱，網傳信息不實，自己本就是億萬富翁，有人因拆遷成億萬富翁，但沒那麼多。據媒體報道，白石洲城市更新辦工作人員回復稱，網傳新增1878戶億萬富翁說法不實。且不存在任何失學，沒有拆一所學校和幼兒園。



1878個億萬富翁，確實吸引眼球。這一數字或許不實，但催生出不少“一夜暴富”，也是不難想象的。因為所在位置好，以一種“機會主義”的形式致富，確實令人艶羨，也難怪網絡上湧起了不少檸檬酸的聲音，各路調侃隨之而來。



“拆遷戶”也常在網絡上被聚焦，成為一些社會新聞的素材，也常被制成各種段子。從某些角度看來，拆遷致富，有時似乎帶著“不勞而獲”“飛來橫財”的色彩，在價值譜系裡處於一個曖昧位置。



億萬富翁也好、一夜暴富也好，應當從邏輯起點就明確，這些財富就是民眾應得的。一個現代化經濟體，財富來源既包括勞動所得，也包括物質財富的資本回報，哪怕這種回報帶有偶然性與不確定性。因為經濟發展帶來的地價上漲，使得拆遷戶獲得了巨額回報，這是經濟蛋糕做大之後，民眾分享的正常途徑之一。尤其是中國已經成為世界第二經濟體，巨大的經濟體量自然會輻射到個體，這是自然而然的事。



當然，拆遷致富畢竟不同於拼搏奮鬥，未必值得成為大加讚賞的致富路徑。但是，它在社會經濟生活中的合理性與正當性是無可置疑的，它代表著對民眾權益的肯定，對經濟回報的認可，它背後所勾連的恰是國民個體所應有的基礎權利，理當被各級政策嚴肅對待。



今天深圳的這起城中村改造，面貌上是個喜劇，但事實上其他地方因拆遷而起的糾紛並不少見，並不是每個都看起來這般輕鬆。細究很多糾紛的緣起，有一些恰是對民眾的合理所得缺乏應有的認可與對待。所以，某種程度上說，這種拆遷暴富的“傳奇”，也不妨視為一種值得肯定的現象。這至少表明，在社會發展的過程中，個體權益是被最大程度照顧的。拆遷戶也好，未來搬入新建樓盤的住戶也好，他們同為發展理所當然的受益者，他們都能獲得相應的利益，這就是發展的目的。



同時，有一些細節也值得玩味。比如當地工作人員稱：“不存在任何失學，沒有拆一所學校和幼兒園。”這種溫情與妥帖是必要的。在發展的過程中，沒有人是應當被落下的，他們都有足夠的理由來保障已有利益、分享發展紅利。因此，其實也不必驚訝於“億萬富翁”云云，拆遷一波波刷新的金額，不過是經濟發展在個體層面的直觀展現，也是民眾分享經濟發展充分合理的路徑之一。



來源：光明網 作者：評論員

