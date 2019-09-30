著力打破制約戰略性新興產業發展的三個瓶頸

中評社北京9月30日電／據媒體報道，多部委正在密集部署新政，包括在集成電路、信息光電子、智能傳感器等領域加快創新中心布局和建設，引導金融機構加大對先進製造業、高技術製造業支持力度等。上海、安徽、江蘇等地也正加快政策細則出台，重點部署高端製造、智能製造、電子信息、新材料等領域，競相打造製造業創新發展高地。更多支持製造業創新的政策有望陸續落地。



經濟日報發表專欄作者喬瑞慶文章表示，發展實體經濟的核心是發展製造業，尤其是先進製造業，而先進製造業的核心則是技術和知識密集型的戰略性新興產業。戰略性新興產業可謂實體經濟核心之核心，戰略性新興產業的強弱對實體經濟的強弱有決定性作用。



很顯然，從中央到地方，對戰略性新興產業都非常重視，並著力加快發展。發展戰略性新興產業是推進供給側結構性改革的重要方面，是推動經濟高質量發展的重要支撐，這已經成為基本共識。



中央明確提出，“緊緊圍繞‘鞏固、增強、提升、暢通’八字方針，深化供給側結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平”。如何提升產業基礎能力和產業鏈水平？答案就是發展戰略性新興產業。只有戰略性新興產業又強又優，產業的核心競爭、盈利、市場拓展、全球化資源配置等基礎能力才會有實質性的提升；只有從產業價值鏈中低端躍升到高端，發展才會有足夠動力；只有牢牢占據產業轉型升級主動權並持續提升產業鏈水平，經濟才會有足夠實力。



文章指出，近年來，戰略性新興產業發展取得很大成績。2019年，中國首次躋身全球製造業創新指數15強。但也應當看到，戰略性新興產業發展面臨的瓶頸也是明顯的，在跨行業、跨領域的關鍵共性技術問題上還需進一步突破。



首先，要打破金融服務戰略性新興產業發展不足的瓶頸。戰略性新興產業大多是“無中生有”的創新事業。對此，金融機構也要不斷創新金融供給方式，以滿足其融資需求。科創板的推出，對很多科技企業而言是一件大好事，但並非所有的科技企業都能在科創板上市。有不少小微科技企業在創業初期有強烈的資金需求，要滿足這部分企業，還需要做足政策文章。



其次，要打破科技創意人才短缺的瓶頸。科技創意人才是既懂科技又對科技生活場景應用有足夠敏感度的人才，這類人才既有工程思維，又有生活氣息，更有市場意識，能很快將科技成果生活化、市場化。一些科技企業不乏工程技術人才，但卻缺少科技創意人才，這成為了有關企業在激烈市場競爭中發展壯大的阻礙。在科技創意人才的培養上，提升空間還很大。



第三，要打破商業模式不成熟的瓶頸。一些科技企業有好的產品、好的創意，也占有了部分市場，但因為商業模式不夠成熟，導致有收入、沒利潤。誠然，一定時間內，這樣的企業有可能存活下去，但如果一直沒有利潤支撐，就很難走得更遠更好。現實中也有一些科技企業因為商業模式不成熟，在兩三輪融資之後還是倒掉了。這個問題需要引起更多重視。



解決這三個問題，不能僅靠政府，更需要形成社會合力。對於融資問題，政府可以從政策層面來著力推進解決，而對於人才問題和商業模式問題，可能更多就要依靠教育機構和市場主體了。教育機構要在科技創意人才培養上多動腦筋，為戰略性新興產業發展提供高質量的人才供給。市場主體要積極進行商業模式的深入探索，在供需雙方深層次、多樣化的互動中尋找持久運行之道。



