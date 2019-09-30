天文愛好者捕捉新中國成立時發出的星光

虛擬天文館軟件顯示的北京地區在2019年10月1日21時天龍座θ星具體位置。（來源：新華網） 中評社北京9月30日電／一顆距離我們70光年的恒星——天龍座θ星發出的星光，穿越70年時空，將在祖國“生日”當天抵達地球。



屆時，天文愛好者可在晴朗夜晚用肉眼觀測到這顆位於北半球天龍座、別有意義的“生日星球”。為表達廣大天文工作者、愛好者對共和國生日的祝福，中國天文學會普及工作委員會、北京天文館和《天文愛好者》雜誌社日前共同發起“生日星球”天文觀測、攝影活動，邀請全球華人共同觀測、拍攝這顆星球70年前的樣子，以這種獨特的紀念方式激發人們馳思寰宇、探索星空的熱情。



記者了解到，天龍座θ星在中國傳統星官體系裡屬於紫微垣，是紫微垣左垣墻的第二顆星。對於中國北方大部分地區，天龍座θ星是永不下落天體，整晚可以觀測。對於中國南方地區，這顆恒星在天黑之後的幾個小時之內可以觀測到。



中國天文學會普及工作委員會主任、北京天文館名譽館長朱進說，新中國成立70年來，中國天文科普事業不斷發展壯大，政府投入逐年增加，參與科普活動的專業天文工作者和天文愛好者的數量也在持續上升，目前全國活躍在天文科普一線的科技場館和專業天文機構有近百家，越來越多的中小學把天文課作為校本課程。



據悉，今年也是國際天文學聯合會（IAU）成立100周年，全球舉辦了各種以“同一天空下”為主題的“IAU100”慶祝活動，中國也開展了最大規模的全國性天文科普行動，此次“生日星球”天文觀測、攝影活動也是系列活動之一，科普行動將貫穿2019全年。



朱進說，科技創新和科學普及是實現創新發展的兩翼。回顧歷史，天文學革命引領了現代科學的革命，“發展天文科普的意義很大，普及天文學所蘊含的科學精神和科學思想、方法，將推動全民科學素質持續提升，為創新蓄能。”



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