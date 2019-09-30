蔡英文說死了　彭文正：蔡的教授親筆回信

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／蔡英文上周（9月20日）在“社群之夜”的造勢活動中，向在場民眾說她的老師康乃爾大學教授John J. Barceló已過世。後來經民眾發現Barceló還活著，蔡表示是口誤並向該教授道歉。資深媒體人彭文正今天則曝光了John J. Barceló的親筆信，信中說他無法回答，為何蔡英文的論文在線上找不到。



彭文正指出，Barceló是很有學術地位的人。Barceló在1940年出生，今年79歲，在3個地方都考過律師，杜蘭大學1962年畢業，杜蘭大學法學院的JD，1966畢業，1977獲得博士，曾在波昂大學當訪問學者。



彭文正在《政經關不了》表示，Barceló教授活得好好的並曝光Barceló教授的回信，“我是蔡英文的指導老師，我曾經在LLM擔任她的老師，我在不同的場合曾經跟她討論過一些現在所謂的在LSE（倫敦大學政治經濟學院）的博士論文，我有注意到，在你們寄給我她的感謝頁當中，有提到我給她的幫助，其實我只是泛泛的給了她一些想法。我完全沒有任何的線索概念，沒辦法回答你，為什麼她的論文在線上是找不到的。”Barceló與蔡英文只是泛泛之交，似乎對蔡英文的印象模模糊糊。



彭文正解釋說，Barceló信中提到的LLM，就是外國人念的法律碩士，是給世界各地的法學生一個比較法學的碩士，有的9個月就拿到學位，不用寫論文，也就是給外國人“聞香”了解美國法律、並和各國的法律作個對比。

