北京世園會為3.5萬餘株植物戴“身份證”

中評社北京9月30日電／北京世園會會期長、參展植物多、來源廣，防止有害生物入侵非常必要。記者從北京世園局獲悉，世園會期間，工作人員利用植物溯源追蹤系統對植物進行監管防控，截至目前，園區內有3.5萬餘株苗木花卉懸掛“追蹤標識”，保障了園區的生態安全。



在北京世園會園區漫步，你能經常在路旁樹上發現印有世園會會徽的圓形小吊牌。掃描上面的二維碼，遊客不僅能查看這株植物以及有害生物的相關知識，還能看到植物的全部檢疫信息，就好像一張植物的“身份證”。



北京市林業保護站工作人員劉曦介紹，世園會園區有大量來自國內外的苗木花卉，一旦其攜帶有害生物，就有可能給當地生態安全帶來隱患。為此，北京市園林綠化局和北京海關專門開發了北京世園會植物檢疫追溯系統，所有進園苗木必須按要求經嚴格檢疫後方能進園，並佩戴含有芯片的追蹤標識牌，以便對植物進行全過程溯源監管。



據悉，為了保證入園的每一棵樹都健健康康，林業工作人員幾乎每天都要在園區走上兩三萬步，一棵棵“看樹”，反覆檢查，晚上還要給樹木打藥，防治病蟲害。北京海關技術中心還與延慶區林業保護站合作，在園區外5公里範圍內設置了40個預警監測點，在園區內設置80個監測點，並安裝500餘套有害生物誘捕裝置，定期開展有害生物巡查監測和普查，以第一時間發現潛在疫情風險，及時採取措施，避免有害生物侵入。



此外，北京市林業保護站還積極開展綠色防控工作，釋放害蟲相應的生物天敵開展“以蟲治蟲”，還在園區定制安裝了13個“昆蟲旅館”，採用自然材料、依照昆蟲習性製作，為昆蟲提供繁殖、栖息及越冬的場所。



（來源：新華網）