上海自貿區六周年：高階版環境，更高水平開放

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會外景（來源：新華網） 中評社北京9月30日電／昔日播下的開放“種子”，如今已經“開花結果”；率先實施的制度創新，步入常態化運作；更多的外資、更新的業態，正在拔節成長……上海自貿區掛牌六周年之際，記者實地走訪“夢開始的地方”——上海自貿區保稅片區，在回顧“初心”中展望自貿區前進的方向。



放大貿易優勢 讓企業做全球生意更順暢



位於上海外高橋的施坦威鋼琴亞太有限公司大廳內，一台“黑鑽級”的三角鋼琴十分搶眼。與電腦連接點擊播放後，一首激昂的樂曲就從鋼琴鍵盤上傾瀉而出。不久後，這台價值600萬元的鋼琴將從外高橋出發，前往它的海外買家。



“我們剛來中國時，只是一個很小的貿易公司，一年只能賣掉幾台鋼琴。現在已升級為亞太區總部，去年僅施坦威品牌的鋼琴就賣出近500台。”施坦威鋼琴亞太有限公司財務總監王鑫說。



施坦威的“飛躍”，得益於上海自貿區保稅片區的制度創新。上海自貿區管委會副主任、保稅區管理局副局長陳彥峰說，在貿易便利化的基礎上，保稅區推動企業拓展離岸貿易等新功能，積極打造複合型總部。比如，施坦威可以在上海，將德國生產的鋼琴直接賣給東南亞或者澳大利亞的客戶，複合型總部讓其全球生意做得越來越順暢。



統計顯示，當前上海自貿區保稅片區內的總部企業達到263家，占上海全市的近15%。這些總部通過擴大採購銷售、貿易結算、供應鏈管理等功能，不斷提升在中國和全球市場的資源配置能力。



科創、文化等新業態加速成長



談到保稅區，很多人的第一印象是穿梭的集卡、林立的廠房。而如今，越來越多的科創、文化等新業態在上海自貿區保稅片區成長起來，為區域經濟注入新的活力。



走進保稅片區內的鑒甄檢測技術有限公司，整潔的實驗室內匯聚了各類先進儀器。鑒甄檢測相關負責人表示，鑒甄主要從事中藥標準化方面的檢測工作。“由於保稅區屬於海關特殊監管區，我們使用的大量研發設備，可以享受進口關稅及增值稅方面的免稅，從而減輕了企業資金壓力，也能更好地通過技術服務幫助中藥走出國門。”



像鑒甄這樣的科創企業在上海自貿區保稅片區還有不少。復旦大學國家大學科技園2017年在外高橋設立了創新中心，引進了一批在細分領域領跑的生物醫藥企業。復旦科技園總經理王偉說，科創企業發展到一定規模之後，在國際商務、人才、資本等方面的交流和互動越來越頻繁，這恰好與保稅區的轉型升級需求“合拍”。



文化也是上海自貿區內迅速發展的新業態。近日，上海國際藝術品保稅服務中心在外高橋正式啟用。這幢設計前衛的白色建築，是目前全球面積最大的藝術品綜合保稅倉庫。上海自貿區國際文化投資發展有限公司董事長胡環中說，自貿區的制度創新促進了藝術品貿易的發展。2018年上海自貿區的文化貿易額突破400億元，較成立之初增長了15倍。



外商用增資為自貿區營商環境“投票”



是制度創新的高地而不是優惠政策的窪地——從2013年掛牌之日起，上海自貿區就通過對標國際最高標準、最好水平，不斷推出營商環境的“升級版”“高階版”。6年來，自貿區的面貌發生了很大改變，但自貿區建設者一門心思“求發展”“再創業”的勁頭並沒有改變。



以施坦威鋼琴為例，市場做大了，售後維修的需求隨之而來。過去，已銷售出去的鋼琴再回保稅區維修，面臨不小的障礙，有的近在咫尺也要送回德國維修。通過大膽先行先試，如今上海自貿區保稅片區內的檢測維修業已連續6年保持兩位數增長，形成以飛機、船舶和機電維修為代表的全球維修業務體系，今年營業收入規模有望突破百億元。



營商環境好不好，企業最有發言權。嘉能可增資5.1億美元，西門子增資2.6億美元……在紛繁複雜的外部環境中，2018年上海自貿區保稅片區的合同外資增資近25億美元，今年上半年企業利潤總額同比增長12%，顯示出“逆勢飛揚”的勢頭。



今年8月，上海自貿區臨港新片區掛牌，自貿區建設邁開新的步伐。陳彥峰說，未來保稅區域將與臨港新片區共成長、同進步，一起代表國家參與國際競爭，將對外開放的大門開得更大更敞亮。



（來源：新華網）