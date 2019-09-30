暴徒妄圖殺警　烈火焚城

圖片來源:大公報調查組 攝影組 突發組 中評社香港9月30日電／亂港暴徒昨利用“十.一”國慶日前夕的周末假期，再度在港島發動暴亂。暴徒疑受早前網傳的“殺警”號召，把施暴矛頭對準警察，投擲大量燃燒彈及磚頭，並多次主動利用巴士、帶滑輪木板作為掩護，於高位瘋狂攻擊警察。暴徒又在港鐵灣仔、金鐘出口等多地縱火，罔顧市民安全，大街小巷火頭四起、煙霧瀰漫，港鐵港島線多個車站服務受阻，路面交通癱瘓。多名不滿惡行的市民亦遭暴徒濫用私刑。警方公布，暴亂中逾一百名搞事者被捕。



大公報報道，暴徒昨日下午約二時，先在銅鑼灣軒尼詩道、怡和街一帶堵路，涉嫌非法集結，並挑釁及衝擊警方防線，附近大量商店、商場暫停營業。警方舉黑旗警告，暴徒投擲水樽等硬物攻擊，警察被迫施放胡椒噴霧及催淚煙驅散，暴徒隨即退往灣仔，有暴徒向電車路淋不明液體，又沿途堵路及四處塗污。



警員被圍毆 向天鳴槍



暴徒大肆破壞港鐵灣仔站，打爛玻璃及在出口縱火，並藉高位優勢，從地面向在港鐵站內駐守的警察，投擲多枚燃燒彈及大量硬物。警察一邊施放催淚煙還擊，一邊用消防喉射水撲救。另一批警察登上附近天橋，舉橙旗警告無效後，向地面的暴徒發射橡膠子彈制止暴力。不過暴徒隨後恃人多勢眾，上天橋逼退警察，又向橋下投擲燃燒彈，其間有暴徒混在記者當中，導致一名印尼女記者在混亂中受傷。



在灣仔修頓球場外，有便衣警察嘗試拘捕暴徒時，被大批暴徒以鐵棍、雨傘等圍毆及搶犯，有暴徒投擲磚頭等硬物。便衣警察喝止及使用警棍還擊不果，只能拔出佩槍及鳴槍示警。



馬路變火路 圖圍攻警車



暴徒又到港鐵金鐘站出口縱火，罔顧市民安全。在金鐘道，暴徒拆走一處國慶標語，在馬路上縱火焚燒，其後以雨傘為掩護向警方防線迫近，又投擲大量磚頭及燃燒彈施襲，更企圖圍攻警車。警察分別舉黑旗、橙旗警告，無效之下被迫施放催淚煙及發射橡膠子彈制止暴力。暴徒亦在金鐘夏慤道，向政府總部及在內駐守的警察投擲大量磚頭及燃燒彈，並用巨型彈弓發射硬物攻擊。一批暴徒更利用兵分多路的戰術，繞到警方防線後方施襲。



下午約五時，警方速龍小隊到夏慤道驅散暴徒，並制服多人；暴徒用帶滑輪的大型木板掩護，不斷向警察防線迫近及投擲多枚燃燒彈，路面多次形成一條火路，暴徒又在馬路上大肆縱火，並塗污美心擁有在港特許經營權的星巴克分店。穿黃背心、自稱“守護孩子”者疑似為暴徒做哨兵。警察使用催淚煙驅散暴徒。



製小型爆炸 “私了”異見者



暴徒入夜後退至灣仔，繼續到處縱火，包括灣仔消防局門口，並接二連三向警察投擲燃燒彈，更利用巴士為掩體，有火頭更因暴徒添加不明物品，引發小型爆炸，暴徒更曾在部分火頭放置石油氣罐。警方水炮車射水驅散及滅火。中銀分行的櫃員機被暴徒打爛，外牆被塗污。



至晚上，暴徒再次“私了”異見市民。一名男性市民疑不滿暴徒惡行，被暴徒標籤為“福建人”，並遭拳打腳踢，有人大叫“打死佢！以暴制暴，私了！”“打大力啲！”即使該男市民被圍毆後倒地失去意識，暴徒仍不罷休，繼續拳拳到肉。昨晚至少有三名市民被暴徒濫用私刑圍毆。晚上約十時，暴徒轉到旺角警署外聚集叫囂，並以強力激光照射警察眼睛和面部。警方於昨夜十一時公布，在暴亂中逾一百名搞事者被捕。



政府發言人表示，激進示威者目無法紀、嚴重破壞社會秩序，特區政府予以最強烈譴責。警方會繼續果斷執法，保障市民安全和恢復社會秩序。