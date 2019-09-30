大公報：香港融入國家大局　勢不可擋

中評社香港9月30日電／大公報30日發表社評說，新中國成立至今的七十年，是中華民族由站起來到強起來的七十年，更是人類發展史上創造一個又一個奇跡的七十年，中國人民以不捨晝夜的艱苦奮鬥，譜寫了波瀾壯闊的發展史詩。站在新的歷史交匯點上，港人和全國人民一樣，深信國家未來必定更加美好。而歷史與未來的發展軌跡正在昭示著，香港全面融入國家發展大局是不可阻擋的大勢，也是香港克服困難挑戰、全體港人安身立命的必由之途，沒有任何人、任何力量可以阻擋這一浩浩蕩蕩的歷史洪流。



再挑剔的歷史學家，也會對過去七十年來新中國所取得的巨大成就而感到驚嘆。在當年“一窮二白”、滿目瘡痍的土地上，硬是靠著自己的奮鬥，走出了一條前所未有的繁榮之路；從當年內憂外患、備受外侮欺凌，硬是憑藉著自己的堅毅與拚搏，成為如今雄壯地立於世界民族之林的強盛國家。中國僅用了幾十年的時間，就走完了西方國家幾百年走過的路。



今天的中國，已經成為世界第二大經濟體，躍居世界貨物貿易總額第一、外匯儲備餘額第一、高鐵里程第一、銀行業規模第一；今天的中國，每天能創造GDP近2500億元、進出口貨物126億美元、生產近8萬輛汽車；今天的中國，GDP是六十多年前的170多倍、人均GDP實際增長近70倍。今天的中國，國力強盛，各項發展指標都呈現出前所未有的高度，人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，讓關注中國的外媒驚嘆“中國是一個巨大的成功故事”。



這些發展成就，絕非冰冷的數字，而是觸摸得到的現實，背後所蘊含的是無數中國人的努力奮鬥，代表的是無數中國人所能享受到的繁榮與福祉，更是昭示了中華民族復興這一中國夢的偉大實現過程。這是中國的奇跡，也是人類文明發展的奇跡，值得我們為此感到無比的自豪。



國家能有今天的成就，是包括港人在內的全國人民共同努力創造出來的。事實上，祖國從未忘記對香港的關懷，而香港也一直以一種特殊的方式為新中國的建設作出貢獻。更重要的是，祖國強盛的過程，從來都是香港發展的契機與堅強的後盾。



歷史無數次地證明，香港之所以能克服一次又一次的挑戰、邁過一個又一個難關，起到決定性關鍵作用的，就是來自祖國的支持。從“三趟快車”保質保量，到東江供水免除後顧之憂；從1997年亞洲金融風暴、2003年“非典”疫情，到2008年國際金融海嘯等等，所有事實都在反映，每到危急時刻，中央政府總是不惜一切代價地支持香港，為香港戰勝惡浪狂濤提供了最大的支持。CEPA、人民幣國際化試點、粵港澳大灣區建設等等一系列惠港、挺港、助港措施，無不體現了國家作為香港堅強後盾的支撐作用，為香港的繁榮穩定提供了巨大生機與活力。



新中國的七十年，也是香港騰飛的七十年；回歸後的二十二年，更是香港再生的二十二年。如果沒有強大祖國的支持，香港可能倒在了一次又一次的經濟危機當中；如果不是祖國的全力以赴，香港可能錯過一次又一次的機會；如果沒有國家高速發展的機遇，香港又豈能有今天的繁榮？香港與祖國是不可分割的命運共同體，香港必須也只能依靠國家，這既是政治與經濟發展的必由之路，也是歷史發展的必然，不為任何個人意志所轉移。



儘管眼下的香港正在遭受著一場前所未有的政治動蕩，持續長達三個多月的暴亂正在嚴重踐踏著香港的法治、破壞著香港的社會秩序，也令經濟社會等各項事業面臨衰退的邊緣；而以美國為首的境外勢力，正在無所不用其極地利用各種手段，操控香港的本地政客與極端暴徒，意圖以一場政治動亂去摧毀“一國兩制”、摧毀香港的繁榮與穩定。然而，這些行徑本質上違背了港人根本福祉，也違背了和平與發展的大勢，注定以慘敗收場。跳樑小丑或許可以叫囂於一時，蒙面暴徒或可以囂張於一夕，反華政客或許可以狂妄於某地，但終究要被掃進歷史的垃圾堆。



習主席曾指出：“要支持香港融入國家發展大局，這為香港發展指明了方向，也是香港與內地優勢互補、合作共贏的必然選擇。”這道出了香港發展的規律。當前的香港風波看似汹湧，但其實不過是歷史長河里的一點浪花，“一國兩制”的偉大事業絕不可能因此受阻，而香港全面融入國家發展大局的進程不可能有任何改變。在國家未來發展所創造的新奇跡里，也必定還會有香港作出的新的更大的貢獻。“不畏浮雲遮望眼”，有強大祖國作為堅強後盾，香港沒有克服不了的困難、沒有邁不過去的坎，香港的明天依然更加美好！