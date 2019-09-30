暴徒傾巢昨試陣　曬馬預演明總攻

暴徒在灣仔站修頓出口縱火。香港文匯報 中評社香港9月30日電／分工三組縱火組最瘋癲，燃燒彈擲民居外牆險命。



香港文匯報報道，“十一”國慶即將來臨，“勇武派”（前線暴徒）昨日傾巢而出在港島一帶集結“試陣”，預演國慶日“遍地開片”的詭計。他們分工精細，“前線組”專門對警方和政府建築物使用燃燒彈；“破壞組”則肆意破壞多個港鐵站出口以及商舖、大廈等設施；“支援組”則將物資運送到前方。在他們瘋狂破壞下，沿途的慶祝國慶宣傳品被焚燒，多個港鐵站被縱火。最恐怖的一幕是，喪心病狂的暴徒企圖向菲林明道天橋上的警方投擲汽油彈時，汽油彈誤中鄰近的住宅大廈外牆海報，現場即時變火海，樓上居民身陷險境，幸警方水炮車及時到場救熄。另有一個縱火現場，更遺留石油氣罐，險觸發爆炸，完全罔顧附近居民的生死。



暴徒目無法紀，昨日在銅鑼灣一帶違法集結，被防暴警察採取驅散行動後，暴徒撤退至灣仔、金鐘一帶，沿途拆毀金鐘太古廣場的慶祝國慶標語和中環美利道停車場地盤上的紀念建國標語並焚燒。



之後，他們在港島多處大量使用汽油彈，除了在金鐘力寶中心及灣仔軒尼詩道近修頓球場外瘋狂投擲汽油彈，以報復警方發射催淚彈外，還多次“主動出擊”，向政府總部及灣仔港鐵站等設施大肆破壞。



居民區焚路障 帶備石油氣罐



入夜後，暴徒亦在灣仔軒尼詩道及馬師道等多處設置路障，並點火燒雜物，其中民居林立的軒尼詩道及菲林明道一帶，多個路障起火，更有暴徒帶來石油氣罐到場，險釀成爆炸案。



香港文匯報記者發現，大批“勇武派”暴徒昨日一早出現在銅鑼灣到灣仔一帶，然後迅速向金鐘一帶擴散，有“勇武派”中人透露，這些“勇武派”來自全港各區，人數逾1，000人，可算是“精英盡出”。



據香港文匯報記者現場觀察，有十多隊暴徒隊伍出現在銅鑼灣至金鐘一帶不同位置，每隊人數由50人至100人不等，絕大部分都配以優質的頭盔和“豬嘴”（防毒面罩），有部分“頭目級”成員更裝配護甲、盾牌和伸縮棍等裝備，不少隊伍佩戴用以辨識隊友的閃光燈標記和方便調配動員的對講機。有前線“勇武”直言昨日是“試陣”，“重點是預演10月1日的總攻。”



每隊近百人 分工細機動性高



政府總部是昨日暴徒攻擊的主要目標，香港文匯報記者昨午在金鐘遠東金融中心外發現，大批黑衣人在對開的天橋底收取裝備，有人更在派發可能是燃燒彈的瓶裝物。記者現場所見，昨日暴徒的分工明顯比以往更為精細，機動性亦比過往高，其中聚集在金鐘的“前線組”，多番對警方和政府建築物使用燃燒彈，而“破壞組”就在灣仔區一帶肆意破壞多個港鐵站出口，以及對多個銀行、商舖、大廈進行塗鴉。今次為了令到前方“勇武”可以得到更多的支援，“支援組”亦在銅鑼灣至金鐘組成了一條極長的“物資人鏈”，不斷將頭盔、索帶、長傘甚至行山杖等裝備運送給前方的“勇武”暴徒。



不過，警方的防暴戰略也不甘示弱，在多次衝擊失利後，暴徒開始經由銅鑼灣和大坑方向往天後逃跑，逃跑時沿路在銅鑼灣多個港鐵站出口處縱火以及設置路障，在逃至大坑後就找一個幽暗後巷以“遮陣”設置“更衣室”換衫，然後登上早在天後一帶待命的“保母車”逃離現場。