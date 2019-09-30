美軍艦艇開進北極“刷存在感”

來源：參考消息網 中評社北京9月30日電／據美國軍事網站26日報道稱，美國海軍正採取行動，擴大在北極地區的軍事存在。



該網站援引美國海軍高層軍官的表態稱，重建的美國第2艦隊在過去幾周把冰島的凱夫拉維克變成了一個臨時的遠程海上軍事行動中心，以擴大美軍海軍艦艇在北極地區的競爭優勢。國際社會對該地區的興趣正變得日益濃厚。



美海軍“諾曼底”號導彈巡洋艦和“法拉格特”號驅逐艦已經在北極地區條件惡劣的水域展開行動，在該海域進行航行訓練。



美海軍第2艦隊司令、海軍中將安德魯·劉易斯25日在與該網站記者的通話中說：“與過去很多年相比，北大西洋正變成一個競爭更加激烈的地方。我們有必要到達北極並開展常規行動”。



劉易斯說：“看看北極地圖，看看距離，再看看我們已有的支援能力……其實不怎麼樣。各方面都涉及遠程能力——遠程加油、遠程補給，我們得給艦艇配備不同裝備，用不同的思維模式開展行動”。



他說，最普通的事也成了難事，比如艦上人員需要不停地評估“像‘在露天甲板上應該穿什麼衣服’這樣簡單的事”。



報道稱，美軍設在凱夫拉維克的軍事行動中心約有30人，負責艦艇、第2艦隊設在弗吉尼亞州諾福克的總部和駐歐洲美國海軍之間的聯絡。



去年的“三叉戟接點”軍事演習在北極圈附近舉行，“哈裡·杜魯門”號航母戰鬥群參加了演習。該軍事行動中心負責人克里斯·斯萊特裡上校說，那次軍演讓美國海軍體驗了北極地區的嚴酷條件，但是美國海軍應該使寒冷環境下的訓練成為常態。



美國海軍軍官說，“拉森”號和“福雷斯特·謝爾曼”號導彈驅逐艦同樣在大西洋，但不會與“諾曼底”號和“法拉格特”號在北極圈匯合。目前，“杜魯門”號航母戰鬥群的4艘艦船組成水面艦艇作戰群，“杜魯門”號由於電路故障未能部署。

