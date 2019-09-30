吳崑玉痛批黨務人士　親民黨已淪為賣票黃牛

吳崑玉。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／親民黨握有政黨推薦的2020大選門票，日前有“親民黨黨務人士”向媒體放話，要親民黨先“排毒”，直言親民黨被北市長柯文哲下毒太久，不排毒強不起來。根據台媒報道，親民黨前文宣部副主任吳崑玉對此不滿地痛批，親民黨現在就是被這群“黨務人士”把最佳男主角做成了“賣票黃牛”，連鐵桿支持者都傷心掩面，掉頭離開。



中時電子報報道，吳崑玉透露在鴻海創辦人郭台銘退選後，他遇到一名長期支持親民黨主席宋楚瑜的義工，看到他直接劈頭就說，“還好你離開得早，現在我也不管了！”“大家努力這麼久，居然給他們去賣門票，丟臉死了！難看死了！”“連格都沒有了！”



吳崑玉相當不滿黨內有人在講“排毒說”，無論是黃珊珊、林國成、吳益政，在親民黨最慘的時候，他們都沒有離開，黨高層有一個個去好好問過他們的心境嗎？一個2016年才進來的“政二代”，一篇新聞就把這些老幹全都點名得罪光了，這是“排毒”？還是“排斥”？



吳崑玉反過來質疑，親民黨這張“門票”，是多少幹部、多少支持者、多少年的血汗累積起來的？而且在郭台銘還沒退選前，到處放消息要賣門票的，不就是這些“黨務人士”？ “是你們自己把最佳男主角做成了賣票黃牛，連鐵桿支持者都傷心掩面，掉頭離開，你們還對得起誰？”

