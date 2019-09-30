醫耗聯動改革百日　患者門急診檢驗費藥費下降

中評社北京9月30日電／北京醫耗聯動綜合改革自2019年6月15日起實施，100天以來，近3700所醫療機構服務秩序井然，運行平穩，已完成門急診量6200多萬人次，出院140多萬人次。改革總體平穩有序，符合預期，反響良好。



分級診療效果持續向好



全市門急診量增長4.8%，其中，一級醫院及社區衛生服務機構增長10.4%，二級醫院增長2.4%，三級醫院增長4%。基層門診量已連續30個月增幅明顯高於二級和三級醫院，呈現門診服務向基層機構分流的良好態勢，預計今年基層診療量將比去年淨增800萬人次以上。住院服務則向三級醫院集中，三級醫院出院人次增長5.3%，二級醫院增長2.5%，三級醫院完成的出院量已占全市的85%以上。各級醫療機構門診和出院量的結構變化符合分級診療制度建設的方向和要求。



醫藥費用得到持續控制



2017年北京醫藥分開綜合改革以來，醫藥費用年增幅控制在8%左右。今年6月實施醫耗聯動綜合改革以來，醫藥費用較去年同期增長6%，增長率與經濟社會發展的協調性進一步提高，門急診次均費用、出院例均費用分別增長0.2%、1.9%（未扣除物價變化因素），是15年以來費用增長幅度最低的一段時期，門診和出院患者費用中醫用耗材和檢驗所占比例已有下降。



改善醫療服務得到持續加強



針對慢病患者就近開具穩定服用的藥品需求，在2017年推出高血壓、糖尿病等四種慢病二個月長期處方服務基礎上，今年增加了慢阻肺長期處方服務。百日來共開出長處方12308張，其中慢阻肺長期處方服務2014人次。提供便民服務的基層醫療衛生機構數持續增加，建立國家級和市級臨床重點專科基層服務點98個。全市337個社區衛生服務中心全部能提供二、三級醫療機構信息化預約掛號服務和清創縫合、換藥、拆線、外傷止血包扎等外科技術服務，307個能提供移動支付服務。



全市醫療衛生機構按要求消除衛生間異味，配備洗手液和衛生紙。實施改善醫療服務和加強綜合監管雙百日行動，改善醫療服務細節，提升患者感受。發布128家可開展胃腸鏡檢查醫療機構和110家可開展無痛胃腸鏡檢查醫療機構名單，供患者選擇。通過合理調配人力和提升服務能力，努力縮短無痛胃腸鏡檢查預約周期。協和醫院等50餘家三級醫療機構率先實行醫保卡、身份證等替代醫院自行發放的就診卡，受到群眾歡迎。



醫療服務補償結構持續優化



按有降有升、結構調整、總量穩控的原則，規範調整醫療服務項目價格。中醫、病理、康復、精神、手術治療等技術勞動收入占比增長了1.9個百分點，新項目的實施有利於規範服務行為，保證服務質量。與此同時，檢驗收入、衛生材料和藥費占比分別下降0.3、0.9和1個百分點。2017年實施的醫藥分開綜合改革和今年實施的醫耗聯動綜合改革，使北京醫療機構告別了以藥品和耗材補償運行成本的歷史，代之以技術勞動補償發揮更大作用，並與國家醫療服務收費項目實現對接，有利於減少資源消耗，控制醫藥費用，加強公益性。



醫耗聯合採購效果明顯



北京積極穩妥實施國家藥品集中採購和使用試點，25種國家集中採購藥品價格平均降低了52%，已完成全年採購目標量的94.4%，預計全年可節省藥費15億元。開展京津冀醫用耗材聯合採購，涉及心內血管支架等六大類，價格平均下降15%，醫耗聯動綜合改革百日，節省費用1.5億元，一年可節省耗材費用5.5億元。



基本醫保保障有力



改革實施以來，基本醫療保險運行平穩，保障有力，城鎮職工和城鄉居民醫保基金支出208.8億元，醫保基金支出符合政策設計。醫保報銷封頂線的提高和大病保險報銷比例的提高有助於控制參保者醫藥費用負擔。



醫耗聯動綜合改革實施以來，通過多部門的有效橫向協同和央地、軍地醫療機構到醫務人員的垂直協同，實現了加強公益性的階段性目標，實現了分級診療制度建設的要求，實現了改善醫療服務的目的，促進醫療機構由資源消耗規模擴張型向內涵質量效率集約型發展方式轉變，改革成效良好，較好地適應了公眾和患者的需求。



（來源：北京晚報）