委國稱美軍機一個月內54次“侵犯”委領空

美軍RC-135電子偵察機。 中評社北京9月30日電／據俄羅斯衛星新聞通訊社9月30日報道，委內瑞拉武裝部隊戰略作戰司令部在社交媒體上稱，美國偵察機9月份“侵犯”委內瑞拉領空54次。



報道稱，委內瑞拉武裝部隊戰略作戰司令部司令雷米西奧·賽瓦略斯·伊薩索稱，在雷達的幫助下，委內瑞拉軍隊探測到美國偵察機的次數達54次。



此前曾有報道稱，美國7月份多次侵犯委內瑞拉領空。委內瑞拉國防部稱，這些事件可能被視為來自外部的嚴重威脅。



來源：環球網