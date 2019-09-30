內外交困　股災月恐難逃一劫

中評社香港9月30日電／憂美掀新戰線，貿戰升溫，港股料續尋底。



香港文匯報報道，在中美下月恢復貿易談判前，美國又突然發難，計劃要在美上市的中資股退市，並限制美國公司及個人投資中資股，雖然美財政部昨日否認相關消息，但外電報道指這只是美方想減輕市場震盪的緩兵之計，市場仍擔心中美貿易談判會向金融資本戰方向發展。在美上市中資股及港股ADR已經應聲下跌，其中阿里巴巴插逾5%，騰訊（0700）亦跌2.68%。ADR港股幅度指數跌224點，收報25，730點。市場人士擔憂美方突開新戰線，加添貿易談判變數，港股可能難逃“十月股災”魔咒。



外電日前引述消息稱，特朗普政府正在考慮將在美國證券交易所上市的中國公司除牌，這將是兩國間貿易緊張局勢的一次嚴重升級。同時還研究限制美國公司及個人投資中資股，切斷美國資金流入中國實體。不過，據彭博最新報道，美財政部否認停止中概股在美上市，但沒有回應是否可能會採取其他行動。彭博的報道又指，美國國家經濟委員會一直在就此事召開會議，雖然不會馬上採取措施，但特朗普的顧問們正在討論多種方案及其可能產生的影響。



報道稱，近年來，越來越多中國公司被納入面向大量投資者的主要股指中，追隨大型指數的美國養老基金需持續買入中資股，如由聯邦退休節儉投資董事會（FRTIB）管理的美國政府的主要退休儲蓄基金，明年將要向中國企業投資數十億美元。在上周由華盛頓戰略與國際研究中心主辦的晚宴上，一個由中國事務和財經專家組成的小組討論了與中國金融脫的風險和價值，包括如何實施以及對美國投資者將產生的影響。



中概股挫 港股ADR再跌



中美貿易戰可能向金融資本戰方向發展，消息拖累美股，道指上周五收報26，820點，跌70點，標普與納指分別跌15點與91點。在美國上市的中概股應聲下挫，阿里巴巴跌5.15%，京東跌5.95%，百度跌3.67%。在美上市的港股ADR亦近全線下跌，騰訊跌2.68%，中聯通（0762）跌1.40%、工行（1398）跌1.36%。至於ADR港股比例指數下跌224點，收報25，730點。



環球變數多 後市難樂觀



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍昨接受香港文匯報訪問時表示，美國或有可能將美國上市的中資企業除牌，或是美國總統特朗普為應對彈劾危機與中美新一輪貿易談判的手段，真正落實的機會不大，因這將對美國的新股市場發展構成負面影響。反而中美貿易戰與英國“脫歐”亂局持續，令環球經濟前景相當不明朗，因此港股短期前景難言十分樂觀，下月恒指或有機會再度下試25，000點水平。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治昨表示，市傳美國白宮正考慮限制美國資金流入內地市場，以及將美國上市中資企業除牌，反映美國總統特朗普無心圓滿解決中美貿易糾紛，加上特朗普正面臨彈劾危機，故他對下月中美新一輪貿易談判沒有太大期望。



下望24500 看好金礦股



除外圍因素外，他表示現時香港社會衝突持續，影響營商氣氛，加上香港經濟或將技術上陷入衰退等不明朗因素亦持續困擾港股，因此他認為下季恒指或有機會再度下試25，000點甚至24，500點水平，再創近一年的新低。



選股方面，郭思治認為由於香港社會衝突持續令香港經濟發展蒙上陰影，因此建議投資者應持有更多現金，避免大舉投資股票，避免蒙受嚴重損失。相反，他認為由於中美貿易戰持續，市場避險情緒仍然存在，因此他認為投資者可分階段吸納與黃金走勢相關的金礦股，如招金礦業（1818）。