內外交困　股災月恐難逃一劫

| 中評社香港9月30日電／憂美掀新戰線，貿戰升溫，港股料續尋底。
香港文匯報報道，在中美下月恢復貿易談判前，美國又突然發難，計劃要在美上市的中資股退市，並限制美國公司及個人投資中資股，雖然美財政部昨日否認相關消息，但外電報道指這只是美方想減輕市場震盪的緩兵之計，市場仍擔心中美貿易談判會向金融資本戰方向發展。在美上市中資股及港股ADR已經應聲下跌，其中阿里巴巴插逾5%，騰訊（0700）亦跌2.68%。ADR港股幅度指數跌224點，收報25，730點。市場人士擔憂美方突開新戰線，加添貿易談判變數，港股可能難逃“十月股災”魔咒。
外電日前引述消息稱，特朗普政府正在考慮將在美國證券交易所上市的中國公司除牌，這將是兩國間貿易緊張局勢的一次嚴重升級。同時還研究限制美國公司及個人投資中資股，切斷美國資金流入中國實體。不過，據彭博最新報道，美財政部否認停止中概股在美上市，但沒有回應是否可能會採取其他行動。彭博的報道又指，美國國家經濟委員會一直在就此事召開會議，雖然不會馬上採取措施，但特朗普的顧問們正在討論多種方案及其可能產生的影響。
報道稱，近年來，越來越多中國公司被納入面向大量投資者的主要股指中，追隨大型指數的美國養老基金需持續買入中資股，如由聯邦退休節儉投資董事會（FRTIB）管理的美國政府的主要退休儲蓄基金，明年將要向中國企業投資數十億美元。在上周由華盛頓戰略與國際研究中心主辦的晚宴上，一個由中國事務和財經專家組成的小組討論了與中國金融脫的風險和價值，包括如何實施以及對美國投資者將產生的影響。
中概股挫 港股ADR再跌
中美貿易戰可能向金融資本戰方向發展，消息拖累美股，道指上周五收報26，820點，跌70點，標普與納指分別跌15點與91點。在美國上市的中概股應聲下挫，阿里巴巴跌5.15%，京東跌5.95%，百度跌3.67%。在美上市的港股ADR亦近全線下跌，騰訊跌2.68%，中聯通（0762）跌1.40%、工行（1398）跌1.36%。至於ADR港股比例指數下跌224點，收報25，730點。
環球變數多 後市難樂觀
駿達資產管理投資策略總監熊麗萍昨接受香港文匯報訪問時表示，美國或有可能將美國上市的中資企業除牌，或是美國總統特朗普為應對彈劾危機與中美新一輪貿易談判的手段，真正落實的機會不大，因這將對美國的新股市場發展構成負面影響。反而中美貿易戰與英國“脫歐”亂局持續，令環球經濟前景相當不明朗，因此港股短期前景難言十分樂觀，下月恒指或有機會再度下試25，000點水平。
帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治昨表示，市傳美國白宮正考慮限制美國資金流入內地市場，以及將美國上市中資企業除牌，反映美國總統特朗普無心圓滿解決中美貿易糾紛，加上特朗普正面臨彈劾危機，故他對下月中美新一輪貿易談判沒有太大期望。
下望24500 看好金礦股
除外圍因素外，他表示現時香港社會衝突持續，影響營商氣氛，加上香港經濟或將技術上陷入衰退等不明朗因素亦持續困擾港股，因此他認為下季恒指或有機會再度下試25，000點甚至24，500點水平，再創近一年的新低。
選股方面，郭思治認為由於香港社會衝突持續令香港經濟發展蒙上陰影，因此建議投資者應持有更多現金，避免大舉投資股票，避免蒙受嚴重損失。相反，他認為由於中美貿易戰持續，市場避險情緒仍然存在，因此他認為投資者可分階段吸納與黃金走勢相關的金礦股，如招金礦業（1818）。