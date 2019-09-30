大華網：社會同行世代共贏決議文充滿敵意

民進黨全代會無異議通過《社會同行世代共贏決議文》。（中評社資料相） 中評社香港9月30日電／大華網路報30日發表台灣資深媒體人汪誕平的文章說，民進黨全代會日前通過“社會同行世代共贏”決議文，明確拒絕中國大陸的“一國兩制”、重申台灣前途住民自決，而且通篇內容充斥對中國大陸的敵意。由於決議文效力等同黨綱，這次的決議文不僅是2020大選民進黨的戰略方針，也將是民進黨未來幾年的行動綱領，可以預見，只要蔡英文繼續連任，兩岸關係將會更加惡化。



這次全代會中，蔡英文沒有提出副手人選，外界注意的焦點就擺在“社會同行世代共贏”決議文上。表面看來，這份決議文仍以1999年通過的“台灣前途決議文”為基礎，似乎並無驚人之論。不過，認真研究，仍有若干值得注意之處。



就相同的部份來說，兩個決議文都同樣強調“台灣是“主權獨立國家”、“台灣前途應由台灣全體住民決定”、不接受“一國兩制”。



兩者不同之處則在於：



首先、台灣前途決議文承認中國國力顯著上揚，認為在波譎雲詭的國際政治及諸般利害因素的交錯下，台灣必須審時度勢，妥善規劃安全、謹慎、漸進的中國政策；但在“社會同行世代共贏”決議文中，則強調中國的擴張以及對台灣從未間斷的滲透、分化、外交打壓與軍事恫嚇；認為要依靠堅定維護的台灣主權、持續鞏固的民主治理、轉型強化的社會經濟體質及重新定位後的區域與國際角色，抵禦來自中國的非民主擴張威脅。



其次，在“台灣前途決議文”裡，民進黨坦承雙方不可能永遠自絕於時代潮流；兩個在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源的國家，也不可能永遠互相仇視、互設門檻；但在這次的決議文裡，則強調不再將台灣的定位局限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許，要與民主鞏固、人權保障成就及密切的國際經貿連結，與區域中理念相近的夥伴持續深化關係。



再者，“台灣前途決議文”中，還期待雙方能拋棄猜疑與對立，從歷史上、文化上、血緣上的長遠關係出發，從地緣政治、區域穩定、經濟利益著眼，創造共生共榮、互信互利的美好前景；但在“社會同行世代共贏”決議文中，則強調台灣作為“主權國家”的存續、“國家安全”的維護、區域的和平穩定現狀，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫，應該持續推動“國防”自主工程、強化自主防衛能力，有效嚇阻任何侵害台灣主權、安全之行為，並持續完備“國家安全”與民主防衛的相關法制，維護台灣民主憲政體制不受滲透、破壞。



換言之，在1999年，民進黨雖然堅持“台灣主權獨立、與中華人民共和國互不隸屬”，但至少還認為“雙方應透過全方位對話，尋求深切互相了解與經貿互惠合作，建立和平架構，以期達成雙方長期的穩定與和平；但三十年後的今天，民進黨已經不再期待與大陸建立長期穩定與和平，而只著眼於防止中國大陸對台灣的侵略與滲透，其手段不只要加強防衛能力，更要減少對中國威權經濟體的過度依賴、與區域中理念相近的夥伴持續深化關係。這種對抗與防範的心態，反映民進黨已經完全把中國大陸視為威脅而不是機會，台灣非但在政治上要升高與大陸的對立，在經濟上也要減少對大陸的倚賴。試想，民進黨抱持這種態度，兩岸關係怎麼可能好轉？



或許有人覺得，民進黨政府往往是“說一套做一套”，蔡英文如果連任，很可能就會修正其兩岸政策，兩岸關係終究也會緩和。這樣的可能性當然不能完全排除，問題是，蔡英文如果連任，就會認為其“倚美抗中”的路線正確，“反中趨獨”的政策成功，台灣的獨派力量勢必更加囂張，“天然獨”自然越來越多；相對地，支持“九二共識”、贊成“一個中國”原則的人，必然會越來越少，大陸要想“和平統一”的難度，也就越來越高。



事實上，在“台灣前途決議文”中，至少還有兩處看到“中華民國”；而在“社會同行世代共贏決議文”裡，“中華民國”四字完全消失。這就意味，民進黨以前是“借殼上市”，保留“中華民國”的招牌，欺騙中間選民，現在卻可能會“卸殼上市”，這是否“法理“台獨”的前奏？固然還有待觀察，但至少證明民進黨確實有這樣的意圖，而且不再掩飾。