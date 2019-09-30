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民眾黨列郭台銘為不分區首位？郭辦：沒考慮
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2019-09-30 12:01:05
郭台銘。（中評社 資料照）
中評社台北9月30日電／針對鴻海創辦人郭台銘是否願意列為民眾黨不分區“立委”第一名。郭台銘辦公室昨晚回應，“目前沒有任何考慮”。
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天南下高雄，接受媒體訪問是否會把郭台銘列為民眾黨不分區“立委”第一名時說，如果郭台銘願意，求之不得。
郭台銘辦公室昨晚表示，雙方目前沒有針對不分區名單討論過，但的確有其他許多不同的團體來邀請郭董擔任不分區第一名的席次，不過目前皆沒有任何考慮，畢竟剛退黨一身輕的郭台銘，正在享受無黨一身輕的過程。
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