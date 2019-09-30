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特朗普打擊中資股計劃及影響
http://www.CRNTT.com   2019-09-30 12:10:28


　　■美方打擊中資股有何選項？　
　
　　1，將中國公司從美國股票交易所除牌　

　　2，通過政府養老基金限制美國人在中國市場投資　

　　3，研究限制美國公司管理的股指中中國成份股的數量　

　　■有多少中資股在美上市？　

　　‧美中經濟安全審查委員會報告指，截至今年2月，共有156家中國企業在納斯達克和紐約證券交易所上市，其中至少有11家是中國國有企業　
　　‧截至2月末，上述中國企業的總市值為1.2萬億美元　

　　■美國人持有多少中國資產？　

　　美國財政部的數據，截至今年6月，美國居民持有2，030億美元的長期中國內地金融資產，比在南非持有的資產多出一倍多一點　

　　■對市場有何影響？　

　　‧消息發佈後，人民幣兌美元應聲跌至7.1504元　

　　‧MSCI中國指數上周五下跌1.6%　

　　‧在美國上市的中國企業股票大跌，阿里巴巴、京東和百度下跌3.67%－5.95%不等　

　　‧A股十一國慶長假休市之前，今日（周一）將是交易員應對新風險的最後機會，然後A股休市至10月8日恢復交易　

　　‧增加市場不確定性，給企業投資帶來了巨大的負面影響　

　　‧迫使在美上市中國公司回流香港和中國內地上市，中資股國際化進程受挫　

　　‧引發市場對中美貿易戰進一步升級的擔憂　

　　資料來源：綜合外電　

　　　（據香港文匯網）

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