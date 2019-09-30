華爾街對特朗普“攬炒”怎樣看？

BOS駐舊金山負責人Jennifer Ellison：“這不是小事。這事太大了。關稅給經濟造成的成本，沒有了貿易全球經濟會遭受的影響，以及如果中國很生氣，跟我們說‘還記得你們發的那些美債嗎？我們不想要那麼多了’，可能帶來的影響”，“等這一切塵埃落定的時候，下行空間會遠遠超過上行。”



Oanda高級市場分析師Ed Moya：“就像我們在過去幾輪高級別磋商舉行前夕看到的那樣，白宮又在試圖做出可能打擊中國企業的新的威脅，以此增加談判籌碼”。“如果美國退休基金進入中國市場受限，將出現大規模的投資組合調整，這對科技板塊將是場災難。這個威脅提醒了我們，下個月的貿易談判可能很容易談崩。”



Columbia Threadneedle策略師Ed Al－Hussainy：“這事不可能成。即便是這屆政府也很難給如此大規模的資本控制找到理由。不過又是一次市場打嗝罷了。”



德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin：“這個政策可能遭到中國的對等報復，毫無疑問，中國在美國投資組合市場比美國在中國要玩得大得多。整體而言，這樣的新聞頭條表明美中關係仍然極度緊張，就貿易談判形勢而言不是個很好的兆頭。這些新聞有助於黃金、瑞郎和日圓等在‘避險’氛圍下表現良好的資產。歐元也可能受益，部分是因為中國理論上可能會尋找流動性好的替代市場”。“要提醒很重要的一點，我們需要知道這些關於美國資本流動的新聞只是用作談判籌碼的煙霧彈，還是真的威脅。”



高盛集團全球外匯與新興市場策略聯席主管Zach Pandl：“這條新聞開闢了美中貿易衝突的新戰線。看上去可能打壓人民幣及其鄰近貨幣，支持避險資產，尤其是日圓。”



PGIM固定收益部高級投資組合經理Mike Collins：“此事再次顯示了每當人們認為貿易戰在降溫的時候，事態就會再次升級。我們身處這種狀況很久了。還看不到盡頭。”



DB Wealth Management Americas首席投資辦公室負責人Sebastian Janker：“沒有執行細節，可能意味這是白宮用在即將展開的貿易談判中的又一個談判戰術。很難想像怎樣實施這樣的政策可以無損現有投資者。”投資者應該關注中概股走勢，以此來判斷這一潛在監管新規有多大傾向會得到實施。



來源：香港文匯網