下月恢復貿談前“特”變臉　美又靠嚇？

特朗普考慮將在美國證券交易所上市的中國公司除牌，並研究要求美國企業及個人拋售中資股，這無疑是兩國間貿易緊張局勢的一次嚴重升級。消息拖累美國三大指數急跌。



對企業投資負面影響巨



中美高層貿易磋商預計在10月10日至11日舉行。故此，有市場分析認為，除牌等想法可能是這些談判之前的一種策略。投資銀行Raymond James首席經濟學家Scott Brown指出，過去中美雙方在磋商前通常都會虛張聲勢。他說，“你永遠不知道這是否是一項為了換取籌碼而採取的策略”，但得承認“這一切都非常具有破壞性，它只會增加不確定性，給企業投資帶來了巨大的負面影響。”



過去勝利果實必將犧牲



彭博首席經濟學家歐樂鷹撰文指出，在過去二十年持續施壓中國放開金融市場後，美國最新的舉措反映出對華政策正在發生轉向，並且將帶來深遠影響。美國在提供金融服務方面有相對優勢。對於美國而言，一直以來的優先任務是讓中國市場對美國企業和投資者開放。過去幾年，他們取得了進展，中國撤銷了對外資金融機構設置的壁壘，取消外國投資者限制。如果美國限制向中國的資本流動，將犧牲掉過去這些勝利果實。



歐樂鷹指，目前尚不清楚華盛頓在這個問題上的討論取得了多大進展。單單這件事的發生就在提醒人們，美中關係仍在繼續惡化。關稅阻礙了貿易。中國對美國公司的收購面臨很高的監管壁壘。制裁抑制了中美技術交流。美國大學為中國留學生申請人數下降做好準備。現在，投資組合流動也正受到威脅。這很難讓人無視一個結論，即美中正在進行大範圍的脫。



衝擊兩國經濟超關稅戰



目前中美正在協商潛在的貿易協議，以期結束一年多來攪動中美兩大經濟體和投資市場的貿易戰。與此同時，中國正在逐步取消海外投資中國金融市場的限制。如果美國遏制向中國的投資組合流動，將給兩國的經濟爭端帶來新的壓力，影響力將遠遠大於雙方數千億美元的關稅戰。（來源：香港文匯網 蔡競文）